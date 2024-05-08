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"США профинансировали строительство канала Куштепа без учета интересов ЦА"

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- Светлана Лаптева
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Строительство канала Куштепа в Афганистане связано с геополитическими процессами, и демонстрирует присутствие в водной повестке Центральной Азии внешних игроков, прежде всего, США, которые через ЮСАИД финансировали строительство данного водоканала, причем без учета интересов Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана. Таким мнением на международной конференции "Дефицит гидроресурсов в Центральной Азии: пути решения водных проблем на региональном и международном уровнях" поделился директор Центра экспертных инициатив "Ой Ордо" Игорь Шестаков.

По его словам, начав реализацию этого проекта, Вашингтон абсолютно не интересовался, как он отразится на странах ЦА и какой урон нанесет их национальным интересам.

"Как отмечал президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, с запуском канала Куштепа водный режим и баланс в Центральной Азии может кардинально измениться, поскольку данный ирригационный объект предназначен для забора воды из стратегически значимой для региона реки Амударьи. В этой связи вызывают определенные вопросы действия Всемирного банка или МВФ, которые в условия своего финансирования закладывают интересы и преференции для западных компаний. При этом они стремятся максимально ограничить сотрудничество стран ЦА с Россией в реализации проектов, связанных с гидроресурсами.

По мнению ряда экспертов, злоупотребляя своим влиянием в международных финансовых структурах, Вашингтон и Брюссель, ограничивают самостоятельные действия правительств центральноазиатских государств. Запад вынуждает страны региона отказаться от контактов с Москвой в решении водных вопросов, несмотря на то, что в рамках СНГ и ЕАЭС российской стороной не раз предлагались варианты взаимодействия на основе межгосударственного консенсуса, - отметил Шестаков.

Мероприятие было организовано Центром экспертных инициатив "Ой Ордо" совместно с ОФ "Green Energy" в партнерстве с Советом по устойчивому развитию в условиях изменения климата при спикере ЖК КР.


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URL: https://www.vb.kg/436924
Теги:
Афганистан, вода, Центральная Азия, Игорь Шестаков
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