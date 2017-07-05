Двое кыргызстанцев стали чемпионами Азии по боевому самбо в Узбекистане

В Ташкенте (Узбекистан) завершился чемпионат Азии по самбо и боевому самбо. Медали разыгрывались в возрастных категориях "юноши", "юниоры" и "взрослые".
По данным официального сайта Международной федерации самбо (FIAS), на турнире Кыргызстан представили участники во всех возрастных категориях и добились определенных результатов.
Всего кыргызстанцы завоевали 29 медалей различного достоинства, из которых 7 по боевому самбо. В частности, 2 золотые, 7 серебряных и 20 бронзовых.
По боевому самбо в весовой категории до 74 кг Бекназар Райымкул уулу победил в финале таджикистанского бойца Табрезшо Парпишоева и занял первое место. В абсолютной весовой категории свыше 100 кг чемпионом стал Улан Абдимамат уулу, одолевший в главной схватке представителя Туркменистана Эмина Есенова.
Серебряными призерами чемпионата по боевому самбо стал Алайбек Умотов (до 68 кг), а также бронзовые медали завоевали Канболот Мамато (до 52 кг), Жоодарбек Сатикеев (до 62 кг), Илимбек Жаныбеков (до 57 кг) и Улукбек Мамытов (до 100 кг).
Отметим, состязания по боевому самбо проводятся только среди мужчин в различных весовых категориях.
По количеству медалей по самбо кыргызстанцы взяли 7 серебряных и 15 бронзовых медалей.
Список призеров:
юноши и девушки
2-е место
3-е место
юниоры
2-е место
3-е место
мужчины и женщины
2-е место
3-е место