Двое кыргызстанцев стали чемпионами Азии по боевому самбо в Узбекистане

В Ташкенте (Узбекистан) завершился чемпионат Азии по самбо и боевому самбо. Медали разыгрывались в возрастных категориях "юноши", "юниоры" и "взрослые".

По данным официального сайта Международной федерации самбо (FIAS), на турнире Кыргызстан представили участники во всех возрастных категориях и добились определенных результатов.

Всего кыргызстанцы завоевали 29 медалей различного достоинства, из которых 7 по боевому самбо. В частности, 2 золотые, 7 серебряных и 20 бронзовых.

По боевому самбо в весовой категории до 74 кг Бекназар Райымкул уулу победил в финале таджикистанского бойца Табрезшо Парпишоева и занял первое место. В абсолютной весовой категории свыше 100 кг чемпионом стал Улан Абдимамат уулу, одолевший в главной схватке представителя Туркменистана Эмина Есенова.

Серебряными призерами чемпионата по боевому самбо стал Алайбек Умотов (до 68 кг), а также бронзовые медали завоевали Канболот Мамато (до 52 кг), Жоодарбек Сатикеев (до 62 кг), Илимбек Жаныбеков (до 57 кг) и Улукбек Мамытов (до 100 кг).

Отметим, состязания по боевому самбо проводятся только среди мужчин в различных весовых категориях.

По количеству медалей по самбо кыргызстанцы взяли 7 серебряных и 15 бронзовых медалей.

Список призеров:

юноши и девушки

2-е место

Эрнис Капаров (до 60 кг) Дастан Шайлообек уулу (до 75 кг) Темирлан Керимкулов (до 87 кг)

3-е место

Адилет Букаев (до 48 кг) Оразбек Алмазбеков (свыше 87 кг) Абай Карабаев (до 70 кг) Эсен Мусаев (до 65 кг) Кутман Кайыпбеков (до 81 кг) Милена Султанова (до 52 кг) Мирана Кадыркулова (до 56 кг)

юниоры

2-е место

Абдумалик кызы (до 52 кг) Ерлан Талантбек уулу (до 100 кг) Фархад Абжалиев (до 68 кг)

3-е место

Азиз Кубанычбек уулу (до 74 кг) Илим Алымкулов (до 48 кг) Рустам Усубакунов (до 62 кг) Дастан Тимербеков (свыше 100 кг) Анарбек Канатбек уулу (до 90 кг)

мужчины и женщины

2-е место

Руслан Жаныбек уулу (до 52 кг)

3-е место