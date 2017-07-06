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Обнародовано доказательство того, что Текебаев летал в Москву, и не один

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Руслан Изреков

На одном из отечественных интернет-форумов обнародовано доказательство того, что лидер партии "Ата Мекен" летал в Москву, и не один. Сканированные списки летевших в столицу России авиакомпании "Аэрофлот" показывают, что с Омурбеком Текебаевым находился Талант Маматкеримов, а также личный телохранитель атамекеновца Абдырахманов.

Поездка была краткосрочной. Дата вылета зафиксирована на 1 сентября 2010 года. И в тот же день Текебаев со своей свитой вновь вернулся в Бишкек.

Вчера, 5 июля, на судебном процессе судья Эрнис уулу Айбек зачитал показания вдовы Таланта Маматкеримова (посредника между Чотоновым, Текебаевым и Маевским) Жылдызкан Ташматовой, которая подтвердила, что ее муж летал в Москву с Текебаевым.

"...Мой муж летал с Текебаевым в Москву. Это было примерно в конце августа или начале сентября 2010 года. Поездка длилась недолго, примерно сутки, и была связана с вопросом "Мегакома". Все взаимодействия с моим мужем были относительно каких-то россиян, которые хотели приобрести компанию", - указывается в показаниях свидетеля.

Вот список севших на рейс, которым Маматкеримов, Текебаев и его телохранитель Абдрахманов летали в Москву:

И обратно:

URL: http://www.vb.kg/362851
Теги:
Омурбек Текебаев, Россия, суд
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Комментарии
Медер Айбекович
06.07.2017, 14:35
Карма: -27
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 50
Минусов: 77
Комментариев: 69

Ну все! Цирк окончен! Текебаев суши сухари и прощайся с родней! Долгожданная кара настигла тебя за все твои деяния.

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Нурик
06.07.2017, 14:39

Получается так, что показания вдовы Маматкеримова подтвердились. До этого еще Маевский говорил что встречался с Текебаевым в Москве. А сам Текебаев отрицал все. Но теперь, судя по этим фото,ложь Текебаева вышла наружу! 

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Чолпон Шакирова
06.07.2017, 14:46
Карма: -24
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 62
Минусов: 86
Комментариев: 71

Ну если жена Маматкеримова говорит, что ее муж и Текебаев летали в Москву, то чего еще надо! А между прочим Текебаев говорил, что не знаком с Маматкеримовым.

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Алинур Молдокматов
06.07.2017, 14:55
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Плюсов: 42
Минусов: 19
Комментариев: 73

Вот вам и железные доказательства того, что Текебаев был все таки в Москве и вел переговоры с Маевским. Вышло наружу ложь Текешки, что на это ответят его преступные адвокаты в лице лысой головы с канала Сентябрь.

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Тунгуч
06.07.2017, 15:48

Есть золотое правило жизни.все рано или поздно становиться явным...время все расставит по местам.виноват или не виноват решит суд и доказательства которые всплывут рано или поздно.они начали всплывать....

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СУД
06.07.2017, 16:02

Закроют Текебаева и надолго.

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Улан1981 аферист
06.07.2017, 17:04

Ну Теке попал ты. Еще отец конститутции называется. 

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