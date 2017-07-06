Обнародовано доказательство того, что Текебаев летал в Москву, и не один

На одном из отечественных интернет-форумов обнародовано доказательство того, что лидер партии "Ата Мекен" летал в Москву, и не один. Сканированные списки летевших в столицу России авиакомпании "Аэрофлот" показывают, что с Омурбеком Текебаевым находился Талант Маматкеримов, а также личный телохранитель атамекеновца Абдырахманов.

Поездка была краткосрочной. Дата вылета зафиксирована на 1 сентября 2010 года. И в тот же день Текебаев со своей свитой вновь вернулся в Бишкек.

Вчера, 5 июля, на судебном процессе судья Эрнис уулу Айбек зачитал показания вдовы Таланта Маматкеримова (посредника между Чотоновым, Текебаевым и Маевским) Жылдызкан Ташматовой, которая подтвердила, что ее муж летал в Москву с Текебаевым.

"...Мой муж летал с Текебаевым в Москву. Это было примерно в конце августа или начале сентября 2010 года. Поездка длилась недолго, примерно сутки, и была связана с вопросом "Мегакома". Все взаимодействия с моим мужем были относительно каких-то россиян, которые хотели приобрести компанию", - указывается в показаниях свидетеля.

Вот список севших на рейс, которым Маматкеримов, Текебаев и его телохранитель Абдрахманов летали в Москву:

И обратно: