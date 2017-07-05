Свидетель по делу Текебаева: Мой муж крупной суммы денег домой не приносил

Сегодня, 5 июля, в Первомайском районном суде Бишкека продолжилось судебное заседание по делу лидера парламентской фракции "Ата Мекен" Омурбека Текебаева и бывшего министра чрезвычайных ситуаций Дуйшонкула Чотонова.

В ходе заседания судья Эрнис уулу Айбек зачитал показания вдовы Таланта Маматкеримова (посредника между Чотоновым, Текебаевым и Маевским) Жылдызкан Ташматовой.

На следствии она сообщила, что ее муж был юристом и в 2014 году скончался от цирроза печени.

"Мой муж не обсуждал дома вопросы, касающиеся работы. Муж является земляком Чотонова. Они часто встречались на таких мероприятиях как поминки, похороны, свадьбы. Талант тесно общался с Чотоновым, он посещал офис моего супруга в компании "Алтын Кен", который находился в Vefa Center, один раз приезжал к нам домой. Мой муж летал с Текебаевым в Москву. Это было примерно в конце августа или начале сентябре 2010 года. Поездка длилась не долго - примерно сутки. Она была связана с вопросом "Мегакома". Все взаимодействия с моим мужем были относительно каких-то россиян, которые хотели приобрести компанию", - указывается в показаниях свидетеля.

Также вдова Маматкеримова сообщила на следствии, что Текебаев, Чотонов и ее супруг проводили встречу с российскими гражданами.

"О фактах получения денег от российских компаний мой муж ничего не рассказывал. Крупные суммы денег домой не приносил", - сообщила следствию Ташматова.