В Кыргызстане предлагают установить фиксированную цену на рейс Бишкек–Ош

В Кыргызстане предлагают установить фиксированную стоимость авиабилета по маршруту Бишкек–Ош–Бишкек на уровне 4 500 сомов в одну сторону независимо от времени покупки билета. Такой механизм разработала Служба антимонопольного регулирования при Министерстве экономики и коммерции Кыргызстана.

Антимонопольная служба внесла в Министерство экономики и коммерции предложения по снижению стоимости авиабилетов на коммерческих направлениях. Один из механизмов предусматривает государственную поддержку авиакомпаний за счет субсидирования части стоимости авиационного топлива.

При этом господдержку предлагается напрямую связать с обязательствами перевозчиков обеспечивать доступный тариф и регулярность рейсов.

Антимонопольная служба также предлагает установить единую фиксированную стоимость перелета без изменения цены в зависимости от времени приобретения билета, а также определить экономически обоснованный уровень рентабельности перевозчиков. При существенном изменении других затрат тариф может пересматриваться.

В качестве примера ведомство приводит маршрут Бишкек–Ош–Бишкек, где стоимость билета может составить 4 500 сомов в одну сторону независимо от времени покупки и других обстоятельств.

Государственную поддержку на коммерческих маршрутах Бишкек–Ош–Бишкек и Бишкек–Манас–Бишкек предлагается сделать доступной для всех авиаперевозчиков, выполняющих соответствующие рейсы, независимо от формы собственности. Размер поддержки предлагается определять по единому принципу с учетом полной либо заранее зафиксированной среднефактической загрузки воздушного судна.

Сейчас цены на авиабилеты в Кыргызстане не подлежат прямому государственному регулированию. Авиакомпании самостоятельно формируют стоимость перевозок с учетом спроса и предложения, уровня затрат и других рыночных факторов.

Ранее Антимонопольная служба рекомендовала авиакомпаниям не превышать стоимость в 6 тысяч сомов за перелет в одну сторону. Однако с учетом увеличения затрат рекомендуемый верхний предел впоследствии пересмотрели до 6 600 сомов.

Одной из причин стало подорожание авиационного топлива. С января 2025 года по август 2026 года его стоимость увеличилась с 97 005 до 188 018 сомов за тонну, или на 93,8 процента. По данным ведомства, доля авиатоплива в себестоимости перевозок превышает 60 процентов.

В апреле 2026 года, в период повышенного спроса перед майскими праздниками, Антимонопольная служба выявила случаи существенного роста стоимости авиабилетов. После принятых мер максимальная стоимость билета по маршруту Бишкек–Ош–Бишкек снизилась с 8 820 до 5 900 сомов в одну сторону. Экономия для пассажира составила до 2 920 сомов, или около 33 процентов.

Теперь предложения по дальнейшему снижению стоимости авиабилетов переданы на рассмотрение Министерства экономики и коммерции Кыргызстана.