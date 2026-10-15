Каждое второе обращение к Акыйкатчы решено в пользу заявителя

В 2025 году в Институт Акыйкатчы Кыргызстана поступило 9 672 обращения, из которых 58% были решены в пользу заявителей. Об этом сообщила Акыйкатчы Джамиля Джаманбаева, представляя ежегодный доклад о соблюдении прав и свобод человека в Жогорку Кенеше.

По её словам, уровень исполнения рекомендаций Института Акыйкатчы достиг 79%. При этом до 2023 года данный показатель не превышал 20%.

"Такой результат является плодом налаженного сотрудничества с государственными органами, а также прямым следствием поддержки президента и Жогорку Кенеша", - отметила Джаманбаева.

В течение 2025 года сотрудники Института Акыйкатчы провели 811 мониторингов, что вдвое больше, чем годом ранее. Из них 328 проверок пришлись на места лишения и ограничения свободы, 90 - на воинские части, 48 - на стационарные учреждения социального обслуживания, 133 - на образовательные учреждения и 54 - на организации здравоохранения.

Кроме того, проведено 15 исследований, посвящённых соблюдению прав отдельных категорий граждан.

По выявленным нарушениям прав человека Институт Акыйкатчы направил 141 акт реагирования. Из них 131 исполнен, что составляет 93%, ещё 10 остались неисполненными.

По итогам рассмотрения Жогорку Кенеш принял ежегодный доклад Акыйкатчы о соблюдении прав и свобод человека и гражданина за 2025 год.