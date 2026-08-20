В Бишкеке 31 августа запустят шаттл-басы до "Бишкек Арены"

В Бишкеке 31 августа, в день открытия VI Всемирных игр кочевников, запустят специальные шаттл-басы до "Бишкек Арены". Они будут отправляться из 21 точки города. Об этом сообщает мэрия столицы.

После завершения церемонии открытия зрители смогут воспользоваться шаттл-басами и вернуться от "Бишкек Арены" к тем же точкам.

Локации отправления:

Пересечение улиц Ибраимова и Фрунзе.

Пересечение проспекта Жибек Жолу и улицы Кулиева, бывший Западный автовокзал.

Улица Барпы Алыкулова, 32, Киркомстром.

Улица А. Токомбаева, 3/7, микрорайон Асанбай.

Автовокзал "Ак-Кула", село Кожомкул, улица Фрунзе, 13Б/1.

Улица Ауэзова, 4, микрорайон Аламедин-1.

Кинотеатр "Тунгуч", 64/1, микрорайон Тунгуч.

Улица Аул, 10А/1, Кожзавод.

Проспект Жибек Жолу, 263/2, бывший Восточный автовокзал.

Пересечение улиц Исы Ахунбаева и Достоевского, жилмассив Көк-Жар.

Улица Алтымышева, 98/1.

Село Заречное, улица Ала-Арча, 1/6.

Бульвар Эркиндик, 1/А, Железнодорожный вокзал.

Улица Молодой Гвардии, 287, село Маевка.

Улица Малдыбаева, 275/6, Молодежный квартал.

Проспект Чуй, 52, ДЭПО-2.

Улица Юлиуса Фучика, 6, ДЭПО-1.

Проспект Чуй, 209.

Улица Гагарина, 284, пересечение с улицей Фрунзе.

Улица Ала-Тоо, 115, жилмассив Ала-Тоо.

Улица Тыналиева, 16.

Информация о точках отправления и маршрутах шаттл-басов также будет доступна в мобильном приложении "Мой город". Там можно будет отслеживать движение транспорта.

В мэрии рекомендуют заранее выбрать удобную точку отправления, а после окончания мероприятия воспользоваться тем же маршрутом, по которому зритель приехал к "Бишкек Арене".