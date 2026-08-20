В Бишкеке 31 августа запустят шаттл-басы до "Бишкек Арены"

В Бишкеке 31 августа, в день открытия VI Всемирных игр кочевников, запустят специальные шаттл-басы до "Бишкек Арены". Они будут отправляться из 21 точки города. Об этом сообщает мэрия столицы.
После завершения церемонии открытия зрители смогут воспользоваться шаттл-басами и вернуться от "Бишкек Арены" к тем же точкам.
Локации отправления:
Пересечение улиц Ибраимова и Фрунзе.
Пересечение проспекта Жибек Жолу и улицы Кулиева, бывший Западный автовокзал.
Улица Барпы Алыкулова, 32, Киркомстром.
Улица А. Токомбаева, 3/7, микрорайон Асанбай.
Автовокзал "Ак-Кула", село Кожомкул, улица Фрунзе, 13Б/1.
Улица Ауэзова, 4, микрорайон Аламедин-1.
Кинотеатр "Тунгуч", 64/1, микрорайон Тунгуч.
Улица Аул, 10А/1, Кожзавод.
Проспект Жибек Жолу, 263/2, бывший Восточный автовокзал.
Пересечение улиц Исы Ахунбаева и Достоевского, жилмассив Көк-Жар.
Улица Алтымышева, 98/1.
Село Заречное, улица Ала-Арча, 1/6.
Бульвар Эркиндик, 1/А, Железнодорожный вокзал.
Улица Молодой Гвардии, 287, село Маевка.
Улица Малдыбаева, 275/6, Молодежный квартал.
Проспект Чуй, 52, ДЭПО-2.
Улица Юлиуса Фучика, 6, ДЭПО-1.
Проспект Чуй, 209.
Улица Гагарина, 284, пересечение с улицей Фрунзе.
Улица Ала-Тоо, 115, жилмассив Ала-Тоо.
Улица Тыналиева, 16.
Информация о точках отправления и маршрутах шаттл-басов также будет доступна в мобильном приложении "Мой город". Там можно будет отслеживать движение транспорта.
В мэрии рекомендуют заранее выбрать удобную точку отправления, а после окончания мероприятия воспользоваться тем же маршрутом, по которому зритель приехал к "Бишкек Арене".