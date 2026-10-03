Погода
$ 87.37 - 87.81
€ 98.15 - 99.10

Умер известный психотерапевт Анатолий Кашпировский

274  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Советский и российский психотерапевт Анатолий Кашпировский скончался в возрасте 87 лет. Об этом 3 октября сообщил его директор Сергей Рудых.

По его словам, Кашпировского не стало утром в 6:45. Причиной смерти стала остановка сердца. О дате и месте прощания будет объявлено дополнительно.

Анатолий Кашпировский родился 11 августа 1939 года. Он получил медицинское образование и более 25 лет работал в Винницкой психиатрической больнице.

Широкую известность Кашпировский получил в конце 1980-х годов благодаря телевизионным сеансам. В 1989 году на Центральном телевидении СССР выходила программа "Сеансы здоровья врача-психотерапевта Анатолия Кашпировского". Его выступления собирали у экранов многомиллионную аудиторию.

Кашпировский утверждал, что с помощью психологического воздействия и внушения может влиять на самочувствие людей. Его методы при этом неоднократно подвергались критике со стороны представителей научного и медицинского сообщества.

В 1993 году Кашпировский был избран депутатом Государственной думы России первого созыва. Депутатские полномочия он исполнял до 1995 года.

В последние годы Кашпировский продолжал публичную деятельность и проводил так называемые оздоровительные сеансы, в том числе в интернете.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/462036
Теги:
Россия, СССР, медицина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  