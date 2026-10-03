Умер известный психотерапевт Анатолий Кашпировский

Советский и российский психотерапевт Анатолий Кашпировский скончался в возрасте 87 лет. Об этом 3 октября сообщил его директор Сергей Рудых.

По его словам, Кашпировского не стало утром в 6:45. Причиной смерти стала остановка сердца. О дате и месте прощания будет объявлено дополнительно.

Анатолий Кашпировский родился 11 августа 1939 года. Он получил медицинское образование и более 25 лет работал в Винницкой психиатрической больнице.

Широкую известность Кашпировский получил в конце 1980-х годов благодаря телевизионным сеансам. В 1989 году на Центральном телевидении СССР выходила программа "Сеансы здоровья врача-психотерапевта Анатолия Кашпировского". Его выступления собирали у экранов многомиллионную аудиторию.

Кашпировский утверждал, что с помощью психологического воздействия и внушения может влиять на самочувствие людей. Его методы при этом неоднократно подвергались критике со стороны представителей научного и медицинского сообщества.

В 1993 году Кашпировский был избран депутатом Государственной думы России первого созыва. Депутатские полномочия он исполнял до 1995 года.

В последние годы Кашпировский продолжал публичную деятельность и проводил так называемые оздоровительные сеансы, в том числе в интернете.