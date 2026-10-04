В части Бишкека 6 октября временно отключат питьевую воду

Во вторник, 6 октября, с 09:00 до 02:00 часов будет временно прекращена подача питьевой воды в жилые дома, школы, детские сады, медицинские учреждения, а также объекты социально-бытового назначения и промышленности столицы, сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

По данным муниципального предприятия "Бишкекводоканал", в зону отключения попадают район, ограниченный улицами Шабдан Баатыра, Бакаева, Алтымышева, Джунусалиева, Гагарина, Махатма Ганди, Циолковского, Т. Фрунзе, Омур, Алыкулова, Ахунбаева, Кок-Жайык и Торугарт, а также "Рабочий городок" и "Институт Земледелия". Кроме того, ограничение затронет жилмассивы "Ак-Орго", "Ак-Ордо" (северная часть от ул. Ахунбаева) и "Тенир-Тоо" (ниже ул. Ахунбаева).

Временные неудобства связаны с проведением плановых ремонтно-профилактических работ на водозаборах "Юго-Западный", "Гагарина" и на городских водопроводных сетях.

МП "Бишкекводоканал" приносит извинения горожанам за доставленные неудобства и просит жителей и руководителей организаций заранее сделать необходимый запас питьевой воды. Также в мэрии напомнили, что следить за плановыми и аварийными отключениями водоснабжения можно через мобильное приложение "Мой город".