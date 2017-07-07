Погода
$ 69.50 - 69.79
€ 78.59 - 79.61

Письмо Тупака Шакура к Мадонне выставили на торги

174  0
www

В конце июля на аукционе продадут письмо Тупака Шакура к Мадонне, которое проливает свет на их отношения. Ранее датированное 1995 годом послание никогда не публиковалось. В личном письме рэпер пишет, что не может встречаться с певицей из-за того, что у них разный цвет кожи. Письмо написано за полтора года до смерти Тупака. Ожидается, что его продадут гораздо дороже 100 тысяч долларов, пишет Медуза.

Тупак Шакур и Мадонна познакомились в марте 1993 года на церемонии награждения Soul Train Music Awards в Лос-Анджелесе. Их свела актриса Рози Перес, общая подруга рэпера и певицы.

В 2015-м Мадонна подтвердила, что она встречалась с Тупаком Шакуром, но не раскрыла никаких подробностей отношений (кроме одной: на шоу Дэвида Леттермана в 1994-м она материлась именно из-за "влияния бойфренда").

В книге 2007 года британская журналистка Люси ОʼБрайан писала, что Мадонна не просто встречалась с американским рэпером, но даже хотела от него ребенка. Певица это не подтверждала.

Как долго встречались Тупак и Мадонна, неизвестно, но, судя по выставленному на аукцион письму, в январе 1995 года они уже не были вместе.

В 4.30 утра 15 января 1995 года Тупак пишет Мадонне, что не может быть с ней из-за того, что у них разный цвет кожи. "Твоей карьере не повредят отношения с чернокожим, более того, это сделает тебя более открытой и классной", - пишет Тупак, и замечает, что его имиджу, напротив, могут повредить отношения с белой женщиной. Следующий абзац в опубликованном таблоидом TMZ письме скрыт.

Затем Тупак пишет, что его задели слова Мадонны в одном из интервью, где она намекала, что встречалась сразу с несколькими рэперами. Он сожалеет, что наговорил ей тогда всякого, поскольку хотел "защитить свое сердце и эго".

В письме Тупак предлагает Мадонне дружбу и предлагает ей встретиться. Еще он призывает ее быть осторожной: "Все не так благородны, как хотят казаться. Многие сердца источают зависть и злость. И они не замедлят причинить тебе боль. Пять моих пуль тому свидетельство".

Письмо к Мадонне написано незадолго до того, как Тупака посадили в тюрьму за сексуальные домогательства и за полтора года до его смерти. В сентябре 1996-го рэпера застрелили в Лас-Вегасе.

Стартовая цена письма - 100 тысяч долларов. Ожидается, что его продадут значительно дороже. В 2016 году тюремное письмо Тупака редактору журнала Death Row Uncut Нине Бадрешвар продали за 176 тысяч долларов.

URL: http://www.vb.kg/362893
Теги:
аукцион, музыка
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  