Бизнесмены назвали имена лучших и худших чиновников страны

Молодцы, хорошо обстебали чинуш!
Сегодня, 7 июля, Национальный деловой клуб подвел итоги первой ежегодной премии лучших и худших чиновников, вручаемой бизнес-сообществом.
По словам председателя НДК Сергея Пономарева, такая практика существует в мире давно, но это первый подобный опыт не только в Кыргызстане, но и в странах ЕАЭС. Идея о вручении наград появилась год назад. Предприниматели решили таким образом оценивать качество диалога между бизнесом и госорганами. В течение года члены НДК, куда входят представители 60 отраслевых бизнес-ассоциаций, топ-менеджеры компаний, эксперты проводили мониторинг взаимодействия госорганов и бизнеса.
Чиновники, которые активно и успешно работали с бизнес-сообществом, были премированы на награду "Золотое рукопожатие":
Бизнесмены назвали работу вице-премьер-министра Олега Панкратова самой эффективной в этом году.
На награду "Черная калоша", которая присуждается за неэффективную работу, различные барьеры для развития бизнеса, были выдвинуты следующие чиновники.
Худшей для развития бизнеса они назвали работу Баккельди Тюменбаева.
Пономарев рассказал, что не все чиновники пришли на вручение.
"Была вероятность, что они не придут, поэтому в приглашении мы не указывали номинацию. Но все равно пришли не все чиновники. Кто-то был в командировке, кто-то отправил своего сотрудника, а кто-то и вовсе не ответил на приглашение", - сказал он.
Он добавил, что в следующем году линейка будет расширена. Бизнес-сообщество начнет оценивать и работу депутатов Жогорку Кенеша.
"Мы начнем оценивать депутатов парламента, которые эффективно участвуют в диалоге бизнеса и государства, принимают законы, которые улучшают бизнес-среду, инвестиционный климат и одним словом, работают на то, чтобы в нашем государстве бизнес развивался. Будет также номинация "худшего депутата", который, наоборот, ухудшает эту среду", - сказал он.