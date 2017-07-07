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Бизнесмены назвали имена лучших и худших чиновников страны

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Айдана Абдуваитова

Сегодня, 7 июля, Национальный деловой клуб подвел итоги первой ежегодной премии лучших и худших чиновников, вручаемой бизнес-сообществом.

По словам председателя НДК Сергея Пономарева, такая практика существует в мире давно, но это первый подобный опыт не только в Кыргызстане, но и в странах ЕАЭС. Идея о вручении наград появилась год назад. Предприниматели решили таким образом оценивать качество диалога между бизнесом и госорганами. В течение года члены НДК, куда входят представители 60 отраслевых бизнес-ассоциаций, топ-менеджеры компаний, эксперты проводили мониторинг взаимодействия госорганов и бизнеса.

Чиновники, которые активно и успешно работали с бизнес-сообществом, были премированы на награду "Золотое рукопожатие":

  1. Олег Панкратов - вице-премьер-министр КР;
  2. Алмаз Сазбаков - заместитель министра экономики;
  3. Арзыбек Кожошев - министр экономики.

Бизнесмены назвали работу вице-премьер-министра Олега Панкратова самой эффективной в этом году.

На награду "Черная калоша", которая присуждается за неэффективную работу, различные барьеры для развития бизнеса, были выдвинуты следующие чиновники.

  1. Баккельди Тюменбаев - заместитель министра экономики;
  2. Олег Горин - заместитель министра здравоохранения;
  3. Канат Мадумаров - руководитель департамента драгоценных металлов Минфина.

Худшей для развития бизнеса они назвали работу Баккельди Тюменбаева.

Пономарев рассказал, что не все чиновники пришли на вручение.

"Была вероятность, что они не придут, поэтому в приглашении мы не указывали номинацию. Но все равно пришли не все чиновники. Кто-то был в командировке, кто-то отправил своего сотрудника, а кто-то и вовсе не ответил на приглашение", - сказал он.

Он добавил, что в следующем году линейка будет расширена. Бизнес-сообщество начнет оценивать и работу депутатов Жогорку Кенеша.

"Мы начнем оценивать депутатов парламента, которые эффективно участвуют в диалоге бизнеса и государства, принимают законы, которые улучшают бизнес-среду, инвестиционный климат и одним словом, работают на то, чтобы в нашем государстве бизнес развивался. Будет также номинация "худшего депутата", который, наоборот, ухудшает эту среду", - сказал он.

URL: http://www.vb.kg/362931
Теги:
бизнес, премия, Минздрав, Министерство финансов, Минэкономики, Олег Панкратов
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Адилет Кадыров
07.07.2017, 18:58
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Молодцы, хорошо обстебали чинуш! 

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