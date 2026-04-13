В Бишкеке задержан экс-замглавы ГКНБ Даниель Рысалиев

В Бишкеке задержан бывший заместитель председателя ГКНБ Даниель Рысалиев. Об этом сообщают СМИ.

По их данным, накануне Рысалиева доставили в следственное управление МВД для допроса в рамках расследования уголовного дела.

Официальные органы пока не уточняют, по какой статье ведётся производство и в каком статусе он проходит.

Даниель Рысалиев занимал должность заместителя главы ГКНБ с декабря 2025 года и курировал вопросы кибербезопасности. Ранее он работал в системе спецслужб, в том числе возглавлял региональные подразделения.

В начале февраля 2026 года Рысалиев был освобождён от должности на фоне кадровых перестановок в ГКНБ.