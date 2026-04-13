Погода
$ 87.42 - 87.73
€ 101.62 - 102.57

В Бишкеке задержан экс-замглавы ГКНБ Даниель Рысалиев

129  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Бишкеке задержан бывший заместитель председателя ГКНБ Даниель Рысалиев. Об этом сообщают СМИ.

По их данным, накануне Рысалиева доставили в следственное управление МВД для допроса в рамках расследования уголовного дела.

Официальные органы пока не уточняют, по какой статье ведётся производство и в каком статусе он проходит.

Даниель Рысалиев занимал должность заместителя главы ГКНБ с декабря 2025 года и курировал вопросы кибербезопасности. Ранее он работал в системе спецслужб, в том числе возглавлял региональные подразделения.

В начале февраля 2026 года Рысалиев был освобождён от должности на фоне кадровых перестановок в ГКНБ.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/457665
Теги:
ГКНБ, задержание, Бишкек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  