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Жолдошева: Межпарламентскую ассамблею СНГ необходимо переформатировать

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Айдана Абдуваитова

В работу Межпарламентской ассамблеи стран СНГ нужно внести кардинальные изменения. С таким мнением сегодня, 10 июля, на круглом столе в пресс-центре "ВБ" выступила экс-депутат Жылдызкан Жолдошева.

Она рассказала, что в бытность депутатом 5 созыва она принимала участие в работе Межпарламентской ассамблеи и разработке модельных законопроектов. Она заметила некоторые недостатки в работе организации.

"Если открыто, искренне сказать, то надо в Межпарламентской ассамблее менять полностью систему. На ассамблею требуются большие средства, и основная нагрузка идет на Россию. Конечно, другие участники тоже определенную сумму выплачивают. Но система стала такой, что модельные законы слишком долго принимаются комиссией. Например, когда я в первый раз посетила, и когда мы уже завершали парламентскую работу, то этот закон все еще не принимала та или иная комиссия. Это очень интересная и нужная площадка, она необходима для стран СНГ, но там систему нужно менять, потому что нет темпа, когда принимаем очередной модельный закон", - сказала Жолдошева.

Она напомнила, что несколько лет назад в парламенте КР хотели создать институт, который работал бы с модельными законами Кыргызстана для МПА СНГ, но идея так и не была осуществлена. Это, по мнению Жолдошевой, стало бы эффективной площадкой для кыргызской стороны.

URL: http://www.vb.kg/362953
Теги:
Жылдызкан Джолдошова, парламент
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