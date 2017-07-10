Жолдошева: Межпарламентскую ассамблею СНГ необходимо переформатировать

В работу Межпарламентской ассамблеи стран СНГ нужно внести кардинальные изменения. С таким мнением сегодня, 10 июля, на круглом столе в пресс-центре "ВБ" выступила экс-депутат Жылдызкан Жолдошева.

Она рассказала, что в бытность депутатом 5 созыва она принимала участие в работе Межпарламентской ассамблеи и разработке модельных законопроектов. Она заметила некоторые недостатки в работе организации.

"Если открыто, искренне сказать, то надо в Межпарламентской ассамблее менять полностью систему. На ассамблею требуются большие средства, и основная нагрузка идет на Россию. Конечно, другие участники тоже определенную сумму выплачивают. Но система стала такой, что модельные законы слишком долго принимаются комиссией. Например, когда я в первый раз посетила, и когда мы уже завершали парламентскую работу, то этот закон все еще не принимала та или иная комиссия. Это очень интересная и нужная площадка, она необходима для стран СНГ, но там систему нужно менять, потому что нет темпа, когда принимаем очередной модельный закон", - сказала Жолдошева.

Она напомнила, что несколько лет назад в парламенте КР хотели создать институт, который работал бы с модельными законами Кыргызстана для МПА СНГ, но идея так и не была осуществлена. Это, по мнению Жолдошевой, стало бы эффективной площадкой для кыргызской стороны.