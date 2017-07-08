Кыргызгидромет: Уровень загрязнения воды озера Иссык-Куль незначительный

Сотрудники отдела наблюдений за качеством поверхностных вод Кыргызгидромета совместно с лабораторией УЭМ ГАООСЛХ КР с 28 мая по 4 июня в рамках Финского Проекта KGZ-Вода/Иссык-Куль провели гидрохимические исследования качества воды на озере Иссык-Куль с научно-исследовательского судна "Молтур".

Программа мониторинга была составлена с учетом влияния новых источников загрязнения антропогенного фактора с целью оценки экологического состояния озера и сравнения с предыдущим периодом исследований.

Отбор проб воды осуществлялся по всей акватории озера от поверхности до дна на 16 пунктах. Отобрано 39 проб воды на определение качества воды по 30 показателям, из них Кыргызгидромет выполнил анализ проб по 18 показателям, по остальным показателям анализ проб воды выполнило ГАООСЛХ КР.

Анализ результатов наблюдений показал, что уровень загрязнения воды озера Иссык-Куль незначительный.

Кислородный режим удовлетворительный. Содержание кислорода отмечается в пределах 0,71-0,60 ПДК по всей толще воды от поверхности до дна.

Вода озера значительно минерализована 3960-6300 мг/л, что характерно для озера Иссык-Куль. Наименее минерализована прибрежная часть Тюпского залива, особенно в весенне-летний период, т.к. реки наиболее полноводны и вода в заливе значительно опресняется.

По глубине минерализация изменялась незначительно по причине интенсивного вертикального водообмена в озере.

По химическому составу вода в озере относится к сульфатно-хлоридному классу, группе магния и обладает щелочной реакцией 8,50-8,80 рН. Жёсткость воды находилась в пределах 23.2-30,8 ммоль/л. Прозрачность по белому диску Секки составила 6-23 метров, цветность воды 2-5 градусов.

Содержания азота аммонийного, нитритного, нитратного, фосфора минерального были минимальными и не превышали допустимых норм. Концентрации органических веществ по БПК5 находилось в пределах 0,15-0,96 ПДК.

Наличие солей тяжелых металлов не обнаружено.

Превышения по нефтепродуктам были зафиксированы в районе г. Чолпон-Ата, с. Чоктал, с. Григорьевка, г. Балыкчи, с. Каджисай от 1 до 3 допустимых норм.