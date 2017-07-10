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Маккейн заявил о проигрыше США в Афганистане

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Председатель комитета по делам вооруженных сил cената Конгресса США Джон Маккейн считает, что США терпят поражение в Афганистане из-за отсутствия у американских ВС стратегии. Об этом, как пишет Лента.ру, он заявил в эфире телеканала CBS News.

"У нас нет стратегии. И мы проигрываем. Когда ты не выигрываеш, ты проигрываешь. И Афганская национальная армия несет неприемлемые потери", - заявил Маккейн.

Также он добавил, что США придется выработать новую стратегию. Кроме того, Маккейн сказал, что видит причину неудач Вашингтона в Афганистане в Белом доме.

29 июня глава НАТО Йенс Столтенберг объявил, что 15 стран блока отправят в Афганистан дополнительные войска. Он добавил, что ждет объявлений о поддержке и от других стран альянса.

15 июня президент США Дональд Трамп разрешил Пентагону самостоятельно определять, сколько именно войск необходимо направить в Афганистан. Хозяин Белого дома принял решение расширить полномочия оборонного ведомства через несколько дней после того, как глава Минобороны Джеймс Мэттис объявил, что США и афганские силовики проигрывают войну талибам.

В настоящий момент в Афганистане находятся 8,5 тысячи американских солдат и 4,5 тысячи военнослужащих стран НАТО.

URL: http://www.vb.kg/362990
Теги:
Афганистан, США
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