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Свидетель: На границе милиционеры просили не нарушать порядок

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Аида Джумашева

Сегодня, 10 июля, в Первомайском районном суде Бишкека продолжилось судебное разбирательство по сторонникам экс-депутата парламента Садыра Жапарова.

В ходе заседания суд допросил в качестве свидетеля правозащитника Дамира Сулайманова. Он сообщил, что знает подсудимых, в частности, сына Садыра Жапарова и родственника оппозиционера Адыла Исаева.

"25 марта Садыр Жапаров приехал, мы пришли на границу для того, чтобы поздороваться. Там мы увидели много милиционеров. Спустя некоторое время выяснилось, что Садыра Жапарова увезли. Народу было много. Еще немного постояв, два милиционера в форме поднялись на трибуну.  Они призвали к тому, чтобы мы, не нарушая закон, шли к зданию ГКНБ. Я уехал по своим делам, а позже мне позвонил парень по имени Рахат, сказал, что в Первомайском РОВД арестованы сторонники Жапарова", - рассказал Сулайманов.

Он сообщил суду, что не видел, как сторонники экс-депутата кидают в милицию камнями, так как уехал по своим делам.

URL: http://www.vb.kg/363017
Теги:
Садыр Жапаров, суд
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