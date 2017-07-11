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За первую неделю июля Россия возвратила 400 тонн продукции в КР и РК

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ВБ

Из Новосибирской области в Казахстан и Кыргызстан Россельхознадзор возвратил порядка 400 тонн подкарантинной продукции за первую неделю июля.

138,5 тонны казахстанских дынь, 65 тонн кыргызского и 20 тонн таджикистанского лука, 19,8 тонны казахстанских арбузов, 12,118 тонны кыргызских и 37,784 тонны узбекистанских свежих абрикосов, 20 тонн казахстанской сливы, 20,5 тонны кыргызских нектаринов, 18 тонн казахстанских томатов, а также иную подкарантинную продукцию (персики, виноград, яблоки, перец, баклажаны, смесь сухофруктов, рисовую крупу и шелуху, сено) казахстанского, кыргызстанского и узбекистанского происхождения общим весом почти 500 тонн пытались незаконно ввезти на территорию Новосибирской области автотранспортом. Продукция предназначалась для последующей реализации в городах Сибири.

При проведении карантинного фитосанитарного контроля было установлено, что продукция – высокого фитосанитарного риска. У фруктов и овощей отсутствовали либо фитосанитарный сертификат, подтверждающий безопасность груза, либо маркировка на упаковках, содержащая информацию о наименовании продукции, стране ее происхождения, экспортере и/или реэкспортере.

В соответствии с требованиями международного карантинного законодательства ввоз всех партий продукции на территорию Российской Федерации был запрещен. Грузы возвращены отправителям в Казахстан и Кыргызстан.

URL: http://www.vb.kg/363068
Теги:
Россия, фитосанитарный контроль
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Комментарии
Чолпон Шакирова
11.07.2017, 12:24
Карма: -34
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Плюсов: 62
Минусов: 96
Комментариев: 73

Уважаемые бизнесмены страны, делайте доки и не пытайтесь договориться, просто сделайте документы.

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