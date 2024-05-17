Куценко: "Кыргызстан превращается в крупного логистического партнера"

Кыргызстан сейчас превращается в достаточно крупного логистического партнера как в рамках ЕАЭС, так и на международном уровне. Республика - мост, связывающий несколько артерий, в том числе с Китаем. Об этом на международном экономическом форуме "Россия – Исламский мир: KazanForum" сообщил представитель Опоры России в Кыргызской Республике Константин Куценко, передает корреспондент VB.KG.

Он отметил, что логистика в республике не стоит на месте и неплохо шагнула вперед.

"Мы приезжали в КР, и смотрели все направления - и железнодорожную и автологистику. В направлении коридора "Север-Юг", несмотря на определенные вопросы, трудностей не возникает. На данный момент уже есть надежные перевозчики, которые при создании нами единой цепочки взаимодействия, смогут эффективно работать. Просто нужно вместе консолидировать усилия и сконцентрироваться на конкретных целях и задачах. Тогда мы сможем помогать друг другу, чтобы рос не только товарооборот, но и дружеские отношения наших стран", - подчеркнул Куценко.