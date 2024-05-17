Камчыбек Ташиев высказался о клане Раима Матраимова на встрече в Кара-Суу

Председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев 16 мая провел встречу с активом и руководителями государственных структур в городе Кара-Суу. Встреча прошла на центральном стадионе "Манас". В ходе выступления Камчыбек Ташиев высказался о клане Раима Матраимова.

"Когда Раима Матраимова задержали в первый раз, то они заплатили 2 млрд 200 млн сомов и вышли. Тогда мы им поставили условие – никаких криминальных действий впредь не совершать, не быть вместе с бандитами, не грабить государство, даже на полшага не приближаться к таможне. Лично я такое условие озвучивал. Они согласились и ушли. И что произошло... В течение полугода, года мы наблюдали, они вновь начали, вновь "сели" в таможню, вместе с кадрами из таможни вновь начали воровать. Стали воровать еще больше, чем раньше. Сдружились с бандитами. Вместе с вором в законе Кольбаевым (Камчы Асанбек) начали запугивать всех предпринимателей, брали у них деньги. Тогда мы были вынуждены принять меры. Даже тогда поставили условия, почеловечески просили не вмешиваться, не запугивать (предпринимателей). Нет, не послушали. В итоге сбежали, вместе с братьями задержали всех в Баку. Всех четверых задержали – четырех родных братьев. Старший брат ушел с работы. Всех, кто был связан с Матраимовым в таможне, вел вместе бизнес, всех почистили в парламенте. В государственных органах всех чистим, но все равно еще есть", - говорит он.

По словам главы ГКНБ, по Кара-Суйскому району должны активно работать полномочный представитель президента в Ошской области и аким района, а население должно вносить свои предложения, информировать о тех, кто связан. "Никто и никого не сможет защитить. На сегодняшний день на Раима Матраимова "повесили" 200 млн долларов (в начале апреля 2024 года глава ГКНБ Камчыбек Ташиев сообщал , что по его подсчетам, Матраимов передаст государству имущество и средства на $200 млн). Сколько это миллиардов сомов? Это порядка 19-20 млрд сомов. А вам тут на стадион всего требуется 1 млн долларов. Ну пусть 2 млн долларов. Видите, да, какие масштабы. Из-за того, что развели коррупцию, использовали ее в интересах групп, ваш стадион и оказался в таком состоянии, дороги в таком состоянии, школы в каком состоянии. Мы оказались такими бессильными. Все из-за этого. Если бы они не разворовывали, если бы все поступало государству, то стадион бы давным-давно блестел, не был бы в таком состоянии. Вы должны правильно понимать это", - сказал Ташиев.

Источник: turmush