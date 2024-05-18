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Майская атака на кыргызскую власть

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- Канат Кожоев
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В мае определенная часть кыргызстанцев традиционно начинает маяться… Чем? Подходящее слово каждый может вставить сам – исходя из жизненного опыта, воспитания и богатства лексикона. Скажем так – маяться дурью. И еще страдать от неизвестной трудноизлечимой болезни под названием "активизм".

Зиму и осень хронические активисты пережидают где-то в укрытии. Потихоньку занимаются активизмом под одеялом или в кустах. А по весне, как и все, у кого проблемы со здоровьем, расцветают и распускаются на полную катушку. Им сразу нестерпимо чего-то хочется – то ли просто проораться от души, то ли поплакаться на незавидную судьбу, то ли постучать себя в чахлую грудь, прилюдно признаваясь в глубочайшем патриотизме. То ли в президенты хочется… Но это уже крайняя, терминальная стадия болезни.

Нынешнее обострение у кыргызских активистохроников началось, как положено, с лихорадки. Золотая лихорадка охватила весь оппозиционно-либеральный сегмент общества, поскольку заразнее ковида. Гражданские активисты затемпературили и с пылу-с жару принялись искать "похищенное президентом" золото. Пересчитывать как бы слитки, перечитывать надписи на ящиках, рваться в служебную командировку на Кипр, чтобы лично проконтролировать процесс контрабанды…

Когда человек в жару и в бреду, достучаться до него невозможно. Все попытки властей объяснить ситуацию с точки зрения здравого смысла наталкивались на смеющиеся смайлики. Которые, наверное, расшифровываются так: "Нихрена не понимаем, ответить нам нечего, но нас не проведешь: не лыком шиты". У них, хронических активистов (особенно в стадии обострения) вообще такая тактика "борьбы": ставить под каждой официальной политической информацией смеющийся смайлик.

С этим смайликом они с некоторых пор и ассоциируются. Говорят: "Оппозиция показала свое истинное лицо" - имея в виду, что показана была страшная морда со звериным оскалом. У кыргызской оппозиции – энпэошников, "независимых" СМИшников и прочих гражданских активистов вместо лица – гримасничающая мартышкина мордочка. Только так – учитывая ее методы "политической борьбы".

Еще не остыв от золотой лихорадки, активисты перешли к следующему акту комедии. В очередной (наверняка не последний) раз запустили стаю уток про приближающийся развал властного тандема.

О том, что Садыр Жапаров и Камчыбек Ташиев давно разругались и вот-вот подерутся – говорят и пишут систематически даже ленивые. "Независимые" журналисты вроде "кактусят" пытаются подвести под свою сокровенную мечту о распаде тандема некую теоретическую базу. Подтягивают политологов-аналитиков, задают им наводящие вопросы. Ну когда же, дескать? Ну неужели, дескать, Ташиева устраивает, что он как бы на вторых ролях? Неужели у него нет президентских амбиций?

Что такое президентские амбиции, активисты знают. Жалко, что понятия не имеют о другом: о чести и достоинстве, например; о крепкой мужской дружбе; о неспособности к предательству… Понятия не имеют, потому и меряют всех по себе. Уверены, что не существует в мире ничего такого, что заглушило бы звон денег и внутреннее стремление поханствовать.

Май оказался богат и на другую наглую ложь. В интернете появились поддельные рекламные видеоролики, на которых якобы президент Жапаров призывает граждан вкладывать деньги в некоторые организации (в частности, в "Кыргызнефтегаз")…

Вот такие мартышечьи методы: ввести народ в заблуждение, дискредитировать первых лиц государства, попутно подставив еще кого-то и мерзко похихикав, потирая ручки… В этом – вся суть активистов в стадии обострения.

О том, что такое хорошо, а что такое плохо, у наших активистов вообще весьма размытые представления.

Есть такой гражданский активист – Арсен Бекмырзаев. Что мы о нем знаем, кроме того, что он – активист по жизни и активный пользователь соцсетей? Кто он такой, чем знаменит, что полезного сделал для родной страны? На сегодняшний день единственная полезность с его стороны – то, что пять дней назад он на своей страничке в "Фейсбуке" разместил картинку с правильной надписью: "Человек должен быть порядочным, это осуществимо в любых условиях, при любой власти. Порядочность не предполагает героичности, она предполагает неучастие в подлости". Ну ведь не поспоришь!

Что же, интересно, мешает самому Бекмырзаеву следовать этому совету? Что-то, видимо, мешает. Неважный он танцор. Именно там, на его же страничке, вылезла штука, которая может совсем плохо для него закончиться. К "золотому" фейку, к фейковой информации о расставании Жапарова и Ташиева, к фейкам "рекламным" и прочей вакханалии добавился еще один: якобы скриншот с сайта "Вечернего Бишкека". Где якобы 17 мая был опубликован материал под заголовком "Ясновидящая Света Тойгонбаева предвидела, что в конце мая 2024 года власть в Кыргызстане поменяется".

Разумеется, на сайте "Вечерки" никогда не было и быть не могло такого материала. Наши постоянные читатели отлично знают политику редакции: законность, справедливость и элементарная объективность. Мы публикуем не фейки, а то, что происходит на самом деле. А на самом деле никаких предпосылок для смены власти в последние годы в Кыргызстане не наблюдается.

Говорила ли когда-нибудь кому-нибудь такие слова ясновидящая Тойгонбаева? Логичнее всего позвонить ей и спросить. Только этого никто делать не будет. Мы писали уже о гитлеровско-геббельсовском принципе пропаганды, которым вовсю пользуются кыргызские пропагандисты и агитаторы: чем чудовищнее ложь, тем скорее в нее поверят. Вот и Бекмырзаеву уже поверили полторы сотни его подписчиков. Абсолютно недалеких и невзыскательных граждан, готовых слепо повестись на любую грандиозную чушь.

Что примечательно, публикуя этот "шедевр", Бекмырзаев отметил десяток своих единомышленников и соратников. Которые теперь по идее, должны с ним вместе держать ответ за вранье по полной программе. И самый первый в списке отмеченных – небезызвестный Тилекмат Куренов. Еще один горе-активист и такой же фейкометчик. Зимой Куренов, напомним, через соцсети наехал на сотрудников ГКНБ, обвинив их в том, что вывезли его в лес, на трескучий мороз, и вымогали бешеные деньги "в левый карман".

Скажи, кто твой друг, и я скажу, кто ты. Зря Арсен Бекмырзаев дружит с Тилекматом Куреновым: ничему хорошему они друг друга не учат. Только фейкометное искусство оттачивают.

Оба, кстати, уже замечены в уголовщине (потому что призывы к свержению действующей власти – уголовное преступление, причем из разряда тяжких). А опубликовав фейк с "Вечеркой", активист Бекмырзаев начирикал себе сразу на несколько статей Уголовного кодекса. И самый "безобидный" его "косяк" - использование чужой символики и чужого логотипа. А дальше – по накатанной: призыв к массовым беспорядкам и насильственному свержению власти; заведомо ложное обвинение в тяжком преступлении (это он и "Вечерку", и Свету Тойгонбаеву так одной левой подставил)…

Редакция "Вечернего Бишкека" просит компетентные органы считать эту статью заявлением с просьбой принять соответствующие меры в отношении Арсена Бекмырзаева и его команды. И оставляет за собой право официально обратиться в правоохранительные органы.

И, наконец, ночное (с 17 на 18 мая) происшествие, поднявшее на ноги всю бишкекскую милицию. Драка кыргызской молодежи с иностранными студентами в восточной части столицы. Молодые кыргызстанцы в основном были недовольны наплывом иностранцев, которые далеко не всегда соблюдают здешнее законодательство. Однако, по словам главы ГКНБ, в толпе были и провокаторы, некоторые даже с оружием. "Среди них были те, кто призывал к массовым беспорядкам через социальные сети, - рассказал Камчыбек Ташиев. – Призывали к противодействию правоохранительным органам, идти против государства. Их личности установлены, они будут привлечены к ответственности".

Очень похоже, что обострившийся активизм в самом деле лечится только клаустрофобией.


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URL: https://www.vb.kg/437181
Теги:
ГКНБ, Камчыбек Ташиев, Садыр Жапаров, массовые беспорядки, оппозиция, президент, Кыргызстан, фейк
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