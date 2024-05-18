Погода
$ 88.11 - 88.99
€ 95.32 - 96.33

В Оше проводится снос незаконных объектов на территории школы им. Пушкина

159  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Управление муниципальной собственности мэрии города Ош проводит демонтаж незаконных объектов, расположенных на территории школы имени Пушкина по улице Амир-Тимура. Об этом сообщает ошский муниципалитет. Как отмечает мэрия, данная территория относилась к Толойконскому айыл окмоту, но в рамках административно-территориальной реформы перешла в состав города Ош.

В рамках мероприятий проводится работа по перекрытию ворот домов частного сектора со стороны территории школы. В настоящее время освобождено более 200 м2 территории школы.

Также в соответствующие службы отправлены запросы по проверке законности строительства на прилегающей территории 3-этажного здания частного детского сада. Согласно поручения мэра города Ош территория школы имени Пушкина будет приведена в соответствие с нормами.

Необходимо отметить, что из 56 школ города на территории 31 общеобразовательного объекта выявлены незаконные постройки, в настоящее время ведется работа по возврату данной территории.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/437165
Теги:
Ош, школа, демонтаж
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  