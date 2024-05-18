В Оше проводится снос незаконных объектов на территории школы им. Пушкина

Управление муниципальной собственности мэрии города Ош проводит демонтаж незаконных объектов, расположенных на территории школы имени Пушкина по улице Амир-Тимура. Об этом сообщает ошский муниципалитет. Как отмечает мэрия, данная территория относилась к Толойконскому айыл окмоту, но в рамках административно-территориальной реформы перешла в состав города Ош.

В рамках мероприятий проводится работа по перекрытию ворот домов частного сектора со стороны территории школы. В настоящее время освобождено более 200 м2 территории школы.

Также в соответствующие службы отправлены запросы по проверке законности строительства на прилегающей территории 3-этажного здания частного детского сада. Согласно поручения мэра города Ош территория школы имени Пушкина будет приведена в соответствие с нормами.

Необходимо отметить, что из 56 школ города на территории 31 общеобразовательного объекта выявлены незаконные постройки, в настоящее время ведется работа по возврату данной территории.