ГПС: Увеличился пассажиропоток, пересекающих госграницу, за счет туризма

С началом туристического сезона увеличился поток пассажиров, грузов и транспортных средств, пересекающих кыргызско-казахстанскую государственную границу. Об этом сообщает пресс-служба ГПС КР.

По ее данным, увеличение пассажиропотока наблюдается из Казахстана. Граждане стран ЕАЭС прибывают в Кыргызстан, в основном, с туристическими целями (посещение оз. Иссык-Куль).

В настоящее время на границе Кыргызстана с Казахстаном функционируют 8 контрольно-пропускных пунктов: "Акжол-автодорожный", "Актилек-автодорожный", "Токмок-автодорожный", "Кен-Булун–автодорожный", "Чалдыбар-автодорожный", "Каркыра-автодорожный", "Чон-Капка-автодорожный", "Каинды-железнодорожный".

Пропуск лиц, грузов и транспортных средств через госграницу осуществляется круглосуточно.

В настоящее время проводится поэтапная работа по внедрению новой системы в пунктах пропуска через границу, осуществляется подключение к новым автоматизированным системам по регистрации лиц и транспортных средств, в связи, с чем по техническим причинам может иметь место скопление лиц и транспортных средств. Государственная пограничная служба просит с пониманием отнестись к данным временным неудобствам.

Кроме того, на всех КПП установлены информационные щиты, где имеется информация о правилах пересечения госграницы и указаны телефоны доверия ГПС КР на случай возникновения проблем при пересечении границы.