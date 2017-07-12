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Вот это улов! В Чуйской области поймали мужчину с двумя мешками конопли

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Родион Решетов

В селе Жаны-Жер Сокулукского района был задержан мужчина 45 лет с двумя подозрительными мешками. Об этом сообщает пресс-служба МВД КР.

При личном досмотре у задержанного в двух мешках была обнаружена и изъята марихуана. Общая масса наркотика составила 40 кг.

По данному факту следственным отделом ОВД Сокулукского района возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 246 ч. 4 УК КР "Незаконные изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств либо психотропных веществ в особо крупном размере без цели сбыта".

Подозреваемый задержан, в настоящее время следствие продолжается.

URL: http://www.vb.kg/363170
Теги:
МВД, наркотики
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