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Как среагирует Анкара на встречу богослова Жалилова с Гюленом

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Руслан Изреков

Определенный резонанс получили фотографии известного богослова Чубак ажы Жалилова с лидером движения "Хизмет" Фетхуллахом Гюленом, которого в Турции заочно приговорили к более чем двум тысячам лет лишения свободы, обвинив в попытке госпереворота и терроризме. Правда, насколько этот приговор исполним, остается открытым вопросом.

Фотография, как сообщил Жалилов, сделана в США во время встречи двух богословов. Чубак ажы Жалилов подтвердил радио "Азаттык", что встречался с Фетхуллахом Гюленом в рамках 10-дневной поездки в США.

"Мы все знаем, что известный турецкий богослов Гюлен живет в Америке. Во время поездки в США я хотел встретиться и с этим человеком. Я попросил его о встрече, он ответил, что болен, но согласился встретиться на следующий день. Я посетил его уроки, побеседовал с ним и получил добрые пожелания для своей семьи и Кыргызстана. Во-первых, я знаю, что Турецкая Республика объявила Гюлена террористом, но ни одно государство не признало это. Например, те же США не признали его террористом и не выдали Турции. Более того, неправильно повесить ярлык террориста на одного человека из-за неприязни к нему другого человека или государства", – сказал он.

Такое заявление богослова и его фотография с Гюленом вызвали у некоторых комментаторов беспокойство. Они начали задаваться вопросом, как это скажется на двусторонних отношениях между Кыргызстаном и Турцией. Высказывается мнение, что Анкара среагирует, и достаточно негативно. Но...

Стоит обратить внимание, что эта встреча проходила в рамках частного визита Жалилова в США, который не представляет официальную власть страны и не имеет никаких полномочий. Его мнение о Гюлене – это личное мнение богослова, не отражающее точку зрения государства. Жалилов может встречаться с кем угодно и говорить что угодно, кроме, конечно, тех высказываний, которые могут стать поводом для преследований по закону. Несмотря на то что в Турции Гюлен признан врагом государства, возможно, даже главным злодеем всех времен и народов, судя по приговору, известный турецкий богослов со своим движением не включен в список ООН опасных международных организаций. Поэтому ничего предосудительного нет во встрече Жалилова с Гюленом.

Однако опасения по поводу негативной реакции Анкары могут быть небеспочвенными. Судя по тому, как особо нервно реагирует официальная власть Турции на Гюлена, тем более на его встречи с представителями других стран, не исключено, что Анкара может начать пропагандистскую кампанию против Кыргызстана, обвиняя в связях с "террористической организацией Гюлена". Как доказательство может быть использована фотография со встречи Жалилова с Гюленом. Правда, вместо того, что это фото было сделано в США, могут написать, что Гюлен спокойно перемещается по Кыргызстану. Конечно, вся эта пропаганда будет больше нацелена на внутреннюю аудиторию. Хотя, если появятся такие публикации, и в Кыргызстане найдутся те, кто попытается использовать это в своих целях.

URL: http://www.vb.kg/363203
Теги:
Турция, Чубак ажы Жалилов
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Комментарии
Ача
13.07.2017, 11:40

Чувак странный стал. То экстремистам советы дает откуда начинать джихад. То с Гёленом встречается. Чекистам надо его на разработку взять. Какой то мутный стал. Не дай бог еще в президенты пойдет. А его ведь много людей слушают. Точно готовит себе голоса на выборы.

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Жалоба модератору
Бишкек
13.07.2017, 12:04

А при чем тута турки ?! Я че то не понял ?! С кем хочет с тем и встречается !!! Тем более он не государственное лицо!!! Наши ту.е депутаты в окупации Крым ездили и ничего же !!!

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Жалоба модератору
кирова кирова
13.07.2017, 12:53
Карма: +9
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Плюсов: 20
Минусов: 11
Комментариев: 31

Гюлен - турецкий богослов который в прошлом году пытался совершить военный переворот в турции. Нам кажется что Чубаку тоже нужно финансовая поддержка или опыт Гюлена чтобы совершить у нас военный переворот со своими религиозными фанатами. Не дай бог чтобы у нас во власти были богословы как Чубак. Их не допускать к власти. Сейчас государство искуственно вырашивают таких религиозных лидеров как Чубак показывая их каждый день по телевизору или по СМИ. Этих боголовов вообще нельзя показывать по телику. Они кроме арабской идеялогии нечиго не знает.

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Алексей Счастье
13.07.2017, 12:55
Карма: 0
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Плюсов: 0
Минусов: 0
Комментариев: 10

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Мирлан Канкулиев
13.07.2017, 13:34
Карма: -2
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 22
Минусов: 24
Комментариев: 25

Зачем Чубаку встречаться с Гюленом в США. Он же преступник в Турции. Наверно Чубак тоже хочет что то натворить в нашей стране как Гюлен. Так что ГКНБ серьезно должно заниматься с Чубаком. А то у Чубака немало религиозных людей с которыми Чубак в любой момент могут нотворить что угодно.

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Дениза Токоева
13.07.2017, 14:13
Карма: -42
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 55
Минусов: 97
Комментариев: 78

Если у нас есть статья за разжигание межрелигиозной вражды и призыв к терроризму, то надо этого Жалилова гнать. Честное слово, не нравится мне этот пахабный карлик.

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кирова кирова
13.07.2017, 15:04
Карма: +9
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 20
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Комментариев: 31

Чубак должен прекратить арабскую идеялогию. Я не верью ни одному его слову. Ему лищь бы кыргызы превратились в арабы.

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