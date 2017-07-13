Как среагирует Анкара на встречу богослова Жалилова с Гюленом

Определенный резонанс получили фотографии известного богослова Чубак ажы Жалилова с лидером движения "Хизмет" Фетхуллахом Гюленом, которого в Турции заочно приговорили к более чем двум тысячам лет лишения свободы, обвинив в попытке госпереворота и терроризме. Правда, насколько этот приговор исполним, остается открытым вопросом.

Фотография, как сообщил Жалилов, сделана в США во время встречи двух богословов. Чубак ажы Жалилов подтвердил радио "Азаттык", что встречался с Фетхуллахом Гюленом в рамках 10-дневной поездки в США.

"Мы все знаем, что известный турецкий богослов Гюлен живет в Америке. Во время поездки в США я хотел встретиться и с этим человеком. Я попросил его о встрече, он ответил, что болен, но согласился встретиться на следующий день. Я посетил его уроки, побеседовал с ним и получил добрые пожелания для своей семьи и Кыргызстана. Во-первых, я знаю, что Турецкая Республика объявила Гюлена террористом, но ни одно государство не признало это. Например, те же США не признали его террористом и не выдали Турции. Более того, неправильно повесить ярлык террориста на одного человека из-за неприязни к нему другого человека или государства", – сказал он.

Такое заявление богослова и его фотография с Гюленом вызвали у некоторых комментаторов беспокойство. Они начали задаваться вопросом, как это скажется на двусторонних отношениях между Кыргызстаном и Турцией. Высказывается мнение, что Анкара среагирует, и достаточно негативно. Но...

Стоит обратить внимание, что эта встреча проходила в рамках частного визита Жалилова в США, который не представляет официальную власть страны и не имеет никаких полномочий. Его мнение о Гюлене – это личное мнение богослова, не отражающее точку зрения государства. Жалилов может встречаться с кем угодно и говорить что угодно, кроме, конечно, тех высказываний, которые могут стать поводом для преследований по закону. Несмотря на то что в Турции Гюлен признан врагом государства, возможно, даже главным злодеем всех времен и народов, судя по приговору, известный турецкий богослов со своим движением не включен в список ООН опасных международных организаций. Поэтому ничего предосудительного нет во встрече Жалилова с Гюленом.

Однако опасения по поводу негативной реакции Анкары могут быть небеспочвенными. Судя по тому, как особо нервно реагирует официальная власть Турции на Гюлена, тем более на его встречи с представителями других стран, не исключено, что Анкара может начать пропагандистскую кампанию против Кыргызстана, обвиняя в связях с "террористической организацией Гюлена". Как доказательство может быть использована фотография со встречи Жалилова с Гюленом. Правда, вместо того, что это фото было сделано в США, могут написать, что Гюлен спокойно перемещается по Кыргызстану. Конечно, вся эта пропаганда будет больше нацелена на внутреннюю аудиторию. Хотя, если появятся такие публикации, и в Кыргызстане найдутся те, кто попытается использовать это в своих целях.