На перевале Тоо-Ашуу была большая пробка. В тоннеле идет ремонт (график)

Сегодня утром у тоннеля на перевале Тоо-Ашуу образовалась большая автомобильная пробка – по нескольку сотен автомобилей с каждой стороны. Как выясняется сейчас, водители не были должным образом проинформированы о том, что движение на дороге Бишкек – Ош будет временно блокироваться.

Только после сообщений о большом заторе в Минтрансе объяснили, что в тоннеле ведется профилактический ремонт вентиляции. Это необходимо для его безопасной эксплуатации. Ведомство представило график перекрытия движения на ближайшие дни.

До 25 июля тоннель будут закрывать два раза в сутки – с 07.00 до 09.00 утра и с 00.00 до 02.00 ночи. Водителей, планирующих поездки по дороге Бишкек – Ош, просят иметь в виду время планового закрытия трассы.