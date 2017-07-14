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На перевале Тоо-Ашуу была большая пробка. В тоннеле идет ремонт (график)

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Кирилл Степанюк

Сегодня утром у тоннеля на перевале Тоо-Ашуу образовалась большая автомобильная пробка – по нескольку сотен автомобилей с каждой стороны. Как выясняется сейчас, водители не были должным образом проинформированы о том, что движение на дороге Бишкек – Ош будет временно блокироваться.

Только после сообщений о большом заторе в Минтрансе объяснили, что в тоннеле ведется профилактический ремонт вентиляции. Это необходимо для его безопасной эксплуатации. Ведомство представило график перекрытия движения на ближайшие дни.

До 25 июля тоннель будут закрывать два раза в сутки – с 07.00 до 09.00 утра и с 00.00 до 02.00 ночи. Водителей, планирующих поездки по дороге Бишкек – Ош, просят иметь в виду время планового закрытия трассы.

URL: http://www.vb.kg/363280
Теги:
грузоперевозки, перекрытие дорог, транспорт, Кыргызстан
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