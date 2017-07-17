Погода
$ 69.22 - 69.54
€ 78.57 - 79.65

В Ираке рассказали о живом и скрывающемся в Сирии аль-Багдади

176  0
www

Власти Ирака считают, что лидер террористической группировки "Исламское государство" Абу Бакр аль-Багдади жив. Об этом сообщил директор службы разведки и контртеррористических операций в иракском МВД Абу Али Басри, передает Al Arabiya.

По его словам, лидер ИГ жив и до сих пор скрывается на территории Сирии. Абу Али Басри отметил при этом, что экстремист, предположительно, находится за пределами города Ракка. Директор добавил, что разведслужбы Ирака занимаются отслеживанием передвижений руководителя ИГ и его окружения.

11 июля сообщалось, что в "Исламском государстве" подтвердили информацию о смерти аль-Багдади. О том, что лидер ИГ, вероятно, был убит в результате удара ВКС РФ 28 мая близ сирийской Ракки, 16 июня сообщило Минобороны России.

Сообщения об уничтожении аль-Багдади появляются в СМИ регулярно, однако пока они окончательно не подтверждались.

Ибрагим Авад Ибрагим аль-Бадри, более известный как Абу Бакр аль-Багдади (также упоминается под именами Абу Дуа и "калиф Ибрагим"), предположительно, родился в 1971 году в Ираке. Достоверных сведений о его биографии нет. Возглавил группировку в мае 2010 года после смерти ее основателя Абу Омара аль-Багдади.

URL: http://www.vb.kg/363347
Теги:
Сирия
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  