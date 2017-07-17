В Ираке рассказали о живом и скрывающемся в Сирии аль-Багдади

Власти Ирака считают, что лидер террористической группировки "Исламское государство" Абу Бакр аль-Багдади жив. Об этом сообщил директор службы разведки и контртеррористических операций в иракском МВД Абу Али Басри, передает Al Arabiya.

По его словам, лидер ИГ жив и до сих пор скрывается на территории Сирии. Абу Али Басри отметил при этом, что экстремист, предположительно, находится за пределами города Ракка. Директор добавил, что разведслужбы Ирака занимаются отслеживанием передвижений руководителя ИГ и его окружения.

11 июля сообщалось, что в "Исламском государстве" подтвердили информацию о смерти аль-Багдади. О том, что лидер ИГ, вероятно, был убит в результате удара ВКС РФ 28 мая близ сирийской Ракки, 16 июня сообщило Минобороны России.

Сообщения об уничтожении аль-Багдади появляются в СМИ регулярно, однако пока они окончательно не подтверждались.

Ибрагим Авад Ибрагим аль-Бадри, более известный как Абу Бакр аль-Багдади (также упоминается под именами Абу Дуа и "калиф Ибрагим"), предположительно, родился в 1971 году в Ираке. Достоверных сведений о его биографии нет. Возглавил группировку в мае 2010 года после смерти ее основателя Абу Омара аль-Багдади.