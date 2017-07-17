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Тысячи человек приняли участие в акциях протеста по всей Польше

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В Польше тысячи человек приняли участие в демонстрациях по всей стране. Протестующие выступают против планируемой правительством судебной реформы. Об этом сообщает RT со ссылкой на Associated Press.

Демонстранты считают, что предлагаемая правительством судебная реформа приведёт к разрушению всей судебной системы и лишит её независимости.

Ранее своё недовольство планами властей Польши уже выразили чиновники Европейского союза и оппозиция. Политики опасаются, что возможные изменения поставят под сомнение верховенство закона в стране.

11 июня 2017 года несколько тысяч человек вышли на антиправительственную акцию в исторической части Варшавы. Митингующие требовали "уважения права на демонстрации", а также соблюдения законов, Конституции и прав человека.

URL: http://www.vb.kg/363351
Теги:
митинг, Польша
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