Тысячи человек приняли участие в акциях протеста по всей Польше

В Польше тысячи человек приняли участие в демонстрациях по всей стране. Протестующие выступают против планируемой правительством судебной реформы. Об этом сообщает RT со ссылкой на Associated Press.

Демонстранты считают, что предлагаемая правительством судебная реформа приведёт к разрушению всей судебной системы и лишит её независимости.

Ранее своё недовольство планами властей Польши уже выразили чиновники Европейского союза и оппозиция. Политики опасаются, что возможные изменения поставят под сомнение верховенство закона в стране.

11 июня 2017 года несколько тысяч человек вышли на антиправительственную акцию в исторической части Варшавы. Митингующие требовали "уважения права на демонстрации", а также соблюдения законов, Конституции и прав человека.