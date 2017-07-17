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Граждане Кыргызстана и Казахстана освобождаются от регистрации до 30 дней

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ВБ

С 15 июля текущего года вступил в силу Протокол о внесении изменений и дополнений в Соглашение между правительствами КР и РК о порядке пребывания граждан Кыргызской Республики на территории Казахстана и граждан Республики Казахстан на территории Кыргызстана от 11 мая 2012 года, подписанный в г. Астана 17 октября 2016 года. Об этом сообщает пресс-служба правительства КР.

С 15 июля граждане Кыргызстана освобождаются от обязанности регистрации (постановки на учет по месту пребывания) в Казахстане в течение 30 календарных дней. Ранее данный срок исчислялся 5 днями.

Срок временного пребывания исчисляется с даты въезда гражданина Кыргызстана в Казахстан, подтвержденной миграционной картой и (или) отметкой органов пограничного контроля, проставленной при въезде на территорию Казахстана.

В случае пребывания гражданина Кыргызстана на территории Казахстана свыше 30 календарных дней необходимо зарегистрироваться (встать на учет по месту пребывания) в МВД Казахстана.

Регистрация граждан Кыргызстана производится на срок, не превышающий 90 календарных дней с момента пересечения государственной границы Казахстана, и может быть продлена на такой же срок.

Аналогичные правила будут применяться и в отношении граждан Казахстана, намеревающихся посетить Кыргызстан с краткосрочными целями.

URL: http://www.vb.kg/363399
Теги:
Казахстан, регистрация, Кыргызстан
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