Пловцы Денис Петрашов и Дарья Таланова выступят на чемпионате мира

Команда Кыргызстана примет участие в чемпионате мира по водным видам спорта, стартовавшем 14 июля в Венгрии. Состязания проходят в Будапеште и Балатонфюреде, на территории самого большого озера Центральной Европы - Балатоне.

Как сообщили "ВБ" в Федерации плавания Кыргызстана, на этом чемпионате страну представят трое пловцов. Это участники Олимпийских игр Денис Петрашов и Дарья Таланова, которая также является призером Исламских игр солидарности-2017 в Баку (Азербайджан). Также выступит участник Исламских игр Кирилл Вайс.

Все пловцы Кыргызстана проверят свои силы в состязаниях по плаванию брассом на дистанции 50, 100 и 200 метров.

Отметим, чемпионат мира продлится 16 дней. На турнире разыграют 75 комплектов медалей по плаванию на различные дистанции, по синхронному плаванию, прыжкам в воду, хай-дайвингу и водному поло.

Состязания по плаванию, где заявлены кыргызстанцы, стартуют 23 июля. "Наши пловцы примерно две недели побывали на сборах и завтра вернутся. Через два дня они отправятся на чемпионат мира", - сообщили в федерации.