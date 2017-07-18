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Владелец самого крупного алмаза попробует распилить его для продажи

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Канадская компания Lucara Diamond может распилить самый большой в мире алмаз Lesedi la Rona весом в 1016 карат для упрощения процесса его продажи, сообщает Интерфакс со ссылкой на западные СМИ.

В ходе торгов на аукционе Sotheby's в июне 2016 года за необработанный алмаз размером в теннисный мяч покупатели предложили только $61 млн, в то время как глава компании Уильям Лэмб не рассчитывал продать драгоценный камень менее чем за $70 млн.

По словам аналитиков, алмаз слишком велик для сложившейся на рынке ситуации, и, чтобы камень был оценен по достоинству, "возможно, стоит подождать пару лет".

Алмаз размером с теннисный мяч был найден в ноябре 2015 года на месторождении Karowe в Ботсване, принадлежащем канадской Lucara Diamond Corp. Название камня Lesedi la Rona переводится с языка тсвана как "Наш свет".

Lesedi la Rona сейчас является крупнейшим алмазом в мире. Он уступает только добытому в 1905 году в ЮАР алмазу Cullinan ("Куллинан"), который изначально имел вес свыше 3106 карат, однако был расколот на множество частей.

URL: http://www.vb.kg/363415
Теги:
Канада
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