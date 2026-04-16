Омар Султанов: Кыргызстан выступил от имени 71 государства в Совете ООН

Кыргызстан за период членства в Совете ООН по правам человека в 2023–2025 годах существенно укрепил свои позиции и перешёл от роли страны, в отношении которой велись дискуссии, к активному участнику, формирующему международную повестку. Республика участвовала в рассмотрении более 300 резолюций, выступала с инициативами по ключевым направлениям и брала на себя ответственность в сложных переговорных процессах. Об этом корреспонденту издания VB.KG сообщил чрезвычайный и полномочный посол Кыргызской Республики в Швейцарии и постоянный представитель КР в Женеве Омар Султанов, подчеркнув, что стране удалось закрепить репутацию конструктивного посредника и надёжного партнёра в условиях высокой глобальной поляризации.

- Как бы Вы в целом охарактеризовали итоги членства Кыргызской Республики в Совете ООН по правам человека в 2023–2025?

- Уже третье по счету членство нашей страны в Совете ООН по правам человека в 2023-2025 годах стало качественно новым этапом в развитии нашей внешней политики и международной правозащитной деятельности. За эти три года Кыргызстан прошёл путь от государства, в отношении которого в Совете велись дискуссии, к ответственному и признанному субъекту, формирующему повестку и предлагающему решения по наиболее чувствительным международным вопросам.

Особенность данного периода заключалась в высокой степени политизации работы Совета. Усилившееся глобальное противостояние, российско-украинский конфликт, кризис доверия к мультилатерализму - всё это создавало крайне сложную среду для стран, проводящих многовекторную и взвешенную внешнюю политику. Тем не менее, Кыргызстан сумел не только сохранить баланс, но и укрепить свои позиции как надёжного партнёра для различных групп государств.

За период членства наша страна определила позицию более чем по 300 резолюциям, активно участвовала в тематических и страновых дебатах, выступала с совместными заявлениями и брала на себя ответственность за сложные переговорные процессы. Важно подчеркнуть, что эта работа велась не декларативно, а с чётким пониманием национальных интересов и долгосрочных внешнеполитических приоритетов Кыргызстана.

В совокупности результаты членства в СПЧ ООН значительно усилили международный авторитет нашей страны, расширили пространство для дипломатического манёвра и стали весомым вкладом в продвижение кандидатуры Кыргызстана в непостоянные члены Совета Безопасности ООН.

- В условиях высокой поляризации международных отношений многим государствам сложно проявлять инициативу. В чём, на Ваш взгляд, заключалась роль Кыргызстана в работе Совета в этот период?

- Особая роль Кыргызстана заключалась в том, что наша страна сумела занять нишу конструктивного посредника и "консенсус мейкера" в условиях, когда сам Совет всё чаще оказывался заложником жёсткого блокового противостояния. Кыргызстан же сделал осознанный выбор в пользу активной и ответственной дипломатии в рамках СПЧ ООН.

Мы последовательно выстраивали работу таким образом, чтобы не усиливать расколы, а, напротив, снижать уровень конфронтации и искать точки соприкосновения между различными политическими и региональными группами. Это касалось как тематических резолюций, так и сложных процедурных вопросов, где от одного неверного шага мог зависеть исход переговоров.

Показательным стало доверие со стороны широкого круга государств к кыргызской дипломатии. Так, именно Кыргызстану было поручено выступить от имени 71 государства с совместным заявлением по вопросу укрепления мультилатерализма и защиты прав человека. В условиях кризиса доверия к многосторонним институтам это стало признанием нашей репутации как честного и уравновешенного участника международных процессов.

Кроме того, Кыргызстан неоднократно брал на себя инициативу по продвижению сложных тем, требующих тонкого баланса между различными подходами будь то права женщин, социально-экономические права или защита самой архитектуры ООН. В этих вопросах мы не просто отражали позицию одной из сторон, а предлагали язык и формулы, приемлемые для максимально широкого круга государств.

Именно такое исполнение партии, как говорят любители оперы sotto voce, ответственная и результативная, но без фанфар и самопиара кропотливая работа со всеми странами-членами Совета позволила Кыргызстану существенно повысить свой политический вес в Женеве.

- Как Кыргызстану удалось сохранить баланс между различными политическими блоками в Совете, в том числе по наиболее острым международным вопросам?

- Сохранение баланса в работе СПЧ ООН в условиях высокой поляризации стало одной из самых сложных задач нашего членства. Речь идет, прежде всего, о вопросах, связанных с конфликтом в Украине, ситуацией на Ближнем Востоке, религиозной чувствительностью и защитой традиционных ценностей, а также о подходах к санкционной политике и односторонним мерам.

Кыргызская дипломатия исходила из принципа прагматизма и последовательности. Мы чётко обозначали свои "красные линии", при этом избегая эмоциональных и идеологизированных решений.

Итогом этой линии стало формирование вокруг Кыргызстана репутации ответственного и предсказуемого партнёра. Это подтверждается кулуарными договорённостями с рядом государств, которые сами были заинтересованы в снижении уровня напряжённости. Такой баланс стал одним из ключевых нематериальных результатов нашего членства в Совете.

- Какие инициативы Кыргызстана в СПЧ ООН можно считать наиболее значимыми с точки зрения содержательной повестки?

- Содержательная повестка Кыргызстана в СПЧ ООН была выстроена вокруг нескольких стратегических направлений. Одним из ключевых достижений стало принятие по инициативе нашей страны резолюции "Активизация усилий по достижению расширения экономических прав и возможностей женщин", которая не только была одобрена консенсусом, но и получила статус регулярной резолюции Совета.

Кыргызстан впервые в своей истории стал автором регулярного правочеловеческого документа ООН, который будет рассматриваться каждые два года. Такой статус значительно повышает институциональный вес нашей страны и даёт возможность последовательно формировать международную повестку в сфере прав женщин, адаптируя её к меняющимся глобальным реалиям.

Это, не побоюсь этого слова, историческое достижение гарантирует, что при координирующей роли Кыргызстана вопросы экономического расширения прав женщин будут находиться в постоянном фокусе СПЧ ООН и получать системное внимание, позволяя отслеживать прогресс и поддерживать усилия по преодолению дискриминационных барьеров.

Сам документ направлен на принятие конкретных и смелых мер: ликвидации дискриминационных законов и практик, продвижению равной оплаты за труд равной ценности, признанию и справедливому распределению неоплачиваемого труда по уходу, обеспечению равного доступа женщин к финансовым услугам, образованию, руководящим должностям и участию в процессах принятия решений, а также созданию благоприятных условий для развития женского предпринимательства и цифровой инклюзии.

Кроме того, в рамках председательства в Организации тюркских государств Кыргызстан активно продвигал согласованные позиции по вопросам экономических, социальных и культурных прав, прав пожилых людей, а также защиты женщин и детей в условиях конфликтов. Всё это позволило интегрировать региональную повестку в глобальные правочеловеческие дискуссии.

- Какие ключевые уроки Кыргызстан извлек из членства в СПЧ ООН и как они могут быть использованы в будущем?

- Главный урок, который мы извлекли из членства в СПЧ ООН, заключается в том, что в современных условиях успех в многосторонней дипломатии определяется не столько формальным участием, сколько готовностью брать на себя инициативу и ответственность. Процессы в Совете могут развиваться стремительно и непредсказуемо, и именно подготовленность к таким сценариям позволяет защищать национальные интересы.

В целом результаты членства в 2023–2025 годах подтверждают верность курса на активную, многовекторную и проактивную дипломатию, взятого Кыргызской Республикой с 2020 года. Полученные уроки и наработанные связи станут прочной основой для дальнейшего укрепления международных позиций нашей страны в ООН.