Как ярмарка в Бишкеке стала гастрономическим хитом для иностранцев

Фермерская ярмарка в Бишкеке на один день превратилась в настоящий эпицентр культурного обмена. Причиной тому стал визит необычных гостей - в Бишкек на спецпоезде "Великий Шёлковый путь" прибыли десятки туристов из Европы, Азии и Америки. То, что начиналось как обычный поход за продуктами, быстро переросло в масштабный гастрономический квест.

Иностранцы, привыкшие к стерильным полкам супермаркетов, завороженно наблюдали за "кухонной магией" под открытым небом. Как тончайшее тесто превращается в слоеную каттаму, как за секунды лепится идеальный мант и как шкварчит масло в казанах, то есть каждый шаг местных поваров сопровождался вспышками сотен камер.

Особый азарт у гостей вызвала попытка разгадать главную кулинарную загадку региона: в чем же всё-таки разница между лагманом и ашлям-фу? Судя по довольным лицам туристов, истина была найдена где-то между третьей и четвертой тарелкой.

"Мы готовы устраивать настоящие гастрономические баттлы! Нам есть что показать: от чистейшей органики до уникальных традиций, которые передаются веками", - с гордостью заявляют наши фермеры, вдохновленные таким вниманием.

Напомним, что на перрон вокзала "Бишкек-2" прибыл уже второй в этом году состав класса люкс. В вагонах повышенной комфортности в столицу приехали более 70 путешественников из Западной Европы, Северной Америки и Восточной Азии. И хотя в программе визита значились музеи и памятники, именно живая атмосфера ярмарки, запахи специй и искренние улыбки торговцев стали для них самым ярким впечатлением.

Для гостей организовали торжественный прием с фольклорными номерами и выставкой ремесел, но главным итогом встречи стало признание, что бишкекская ярмарка - это уже не просто рынок, а полноценный туристический бренд, способный влюбить в себя с первого кусочка.