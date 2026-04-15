Погода
$ 87.34 - 87.80
€ 101.62 - 102.57

Как ярмарка в Бишкеке стала гастрономическим хитом для иностранцев

326  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Фермерская ярмарка в Бишкеке на один день превратилась в настоящий эпицентр культурного обмена. Причиной тому стал визит необычных гостей - в Бишкек на спецпоезде "Великий Шёлковый путь" прибыли десятки туристов из Европы, Азии и Америки. То, что начиналось как обычный поход за продуктами, быстро переросло в масштабный гастрономический квест.

Иностранцы, привыкшие к стерильным полкам супермаркетов, завороженно наблюдали за "кухонной магией" под открытым небом. Как тончайшее тесто превращается в слоеную каттаму, как за секунды лепится идеальный мант и как шкварчит масло в казанах, то есть каждый шаг местных поваров сопровождался вспышками сотен камер.

Особый азарт у гостей вызвала попытка разгадать главную кулинарную загадку региона: в чем же всё-таки разница между лагманом и ашлям-фу? Судя по довольным лицам туристов, истина была найдена где-то между третьей и четвертой тарелкой.

"Мы готовы устраивать настоящие гастрономические баттлы! Нам есть что показать: от чистейшей органики до уникальных традиций, которые передаются веками", - с гордостью заявляют наши фермеры, вдохновленные таким вниманием.

Напомним, что на перрон вокзала "Бишкек-2" прибыл уже второй в этом году состав класса люкс. В вагонах повышенной комфортности в столицу приехали более 70 путешественников из Западной Европы, Северной Америки и Восточной Азии. И хотя в программе визита значились музеи и памятники, именно живая атмосфера ярмарки, запахи специй и искренние улыбки торговцев стали для них самым ярким впечатлением.

Для гостей организовали торжественный прием с фольклорными номерами и выставкой ремесел, но главным итогом встречи стало признание, что бишкекская ярмарка - это уже не просто рынок, а полноценный туристический бренд, способный влюбить в себя с первого кусочка.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/457676
Теги:
ярмарка, Бишкек, Кыргызстан, поезд
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  