Эрназар Акматалиев перешел в американскую лигу борьбы

Кыргызстанский борец вольного стиля Эрназар Акматалиев продолжит карьеру в США. Спортсмен подписал контракт с профессиональной лигой Real American Freestyle (RAF).

Лига была основана в 2025 году и специализируется на привлечении элитных борцов со всего мира, включая олимпийских чемпионов и звезд смешанных единоборств (ММА). Переход на этот уровень открывает для Акматалиева новые профессиональные перспективы и возможность выступать на престижной международной арене.

Дебют кыргызстанца запланирован на 31 мая в рамках турнира RAF 09, который пройдет в Далласе. Первым соперником Акматалиева станет серьезный оппонент - действующий чемпион мира 2023 года Зейн Резерфорд.