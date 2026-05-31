В Бишкеке пройдет творческая встреча с фольклорным ансамблем "Звонцы"

541  0
- Светлана Лаптева
В Бишкеке состоится творческая встреча с известным фольклорным ансамблем "Звонцы" из Екатеринбурга. Мероприятие пройдет 30 мая в 18:30 в конференц-зале Свято-Воскресенского кафедрального собора (пр. Жибек Жолу, 497).

В программе вечера - традиционные песни русского Урала, народные романсы, духовная музыка и яркие театрально-хореографические номера. Гости мероприятия смогут не только насладиться выступлением, но и лично пообщаться с артистами в неформальной обстановке.

Ансамбль "Звонцы" был основан в 2002 году. За почти четверть века своей истории коллектив завоевал звания лауреата множества всероссийских и международных конкурсов, став постоянным участником крупнейших фольклорных фестивалей России.

Визит в столицу - лишь часть большой программы коллектива в республике. С 29 мая по 8 июня уральский ансамбль примет участие в Международном детском фольклорном фестивале "Наристе", который пройдет на Иссык-Куле.

Организаторы приглашают жителей и гостей Бишкека посетить встречу и прикоснуться к самобытному народному творчеству. Вход свободный.


Теги:
концерт, Россия, Бишкек, Кыргызстан
