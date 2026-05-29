Шерадил Бактыгулов назвал историческим соглашение КНУ с "Жэньминь Жибао"

Как ранее сообщалось, в преддверии предстоящего 26-го Саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Кыргызском национальном университете имени Жусупа Баласагына (КНУ) состоялось знаковое событие, призванное укрепить гуманитарные связи между Кыргызстаном и Китаем. В рамках серии официальных мероприятий высокого уровня был подписан Меморандум о сотрудничестве между КНУ им. Ж. Баласагына и ведущим государственным медиахолдингом Китая "Жэньминь Жибао". В ходе встреч стороны детально обсудили вопросы практического взаимодействия в сфере медиа, науки и образования.

Продолжая тему прошедшего мероприятия, руководитель научно-исследовательского департамента Кыргызско-Китайского исследовательского института КНУ имени Ж. Баласагына, директор Института мировой политики Шерадил Бактыгулов поделился с корреспондентом VB.KG дополнительными подробностями и оценками. По его словам, прошедшая встреча стала событием высокого уровня.

"В первую очередь, безусловно, это первый визит такого высокого уровня в какой-либо вуз Кыргызской Республики. И мы действительно гордимся, что такой меморандум подписан именно с Кыргызским национальным университетом имени Жусупа Баласагына. Университет остается флагманом, и его миссия - готовить интеллектуалов и творческую интеллигенцию нашего государства. Поэтому сотрудничество с медиаконцерном "Жэньминь Жибао" мы в первую очередь рассматриваем именно с этой точки зрения. Это действительно выстраивает подготовку не только успешных журналистов, китаеведов и китаистов, но и тех, кто будет управлять медиа, и тех, кто будет отслеживать современные тенденции развития медиасферы", - подчеркнул Бактыгулов.

Он также подробно остановился на возможностях и масштабах медиаструктуры.

""Жэньминь Жибао" - это не только газеты, ежедневно издающиеся тиражом 3 миллиона 600 тысяч экземпляров. Это крупнейший медиахолдинг, присутствующий во всех социальных сетях. Это конгломерат 36 печатных изданий с огромным опытом работы", - рассказал он.

По мнению Бактыгулова, изучение подобных моделей может быть полезно для развития медиарынка Кыргызстана.

"Для граждан нашей страны посмотреть, как эта структура работает, как она функционирует, будет весьма полезно с точки зрения перенятия опыта - их опыта в управлении большими холдингами и корпорациями", - отметил эксперт.

Отдельным направлением взаимодействия он назвал совместные исследования в сфере медиа.

"Мы понимаем, что иногда подобные медиа обвиняют в идеологической направленности. Но "Жэньминь Жибао" так же идеологически ориентирована, как и mainstream-медиа западных стран - таких как BBC, Deutsche Welle, CNN и другие. Эти медиа, по сути, продвигают ту политику, которая проводится властями их государств", - отметил эксперт.

При этом он подчеркнул, что основной интерес представляет профессиональная сторона работы.

"Нас интересует в первую очередь, как работают люди - профессионализм в управлении, работа с новыми технологиями. Надо отдать должное: китайские структуры являются одними из технологических лидеров. В этом отношении они не отстают от США, а где-то даже опережают их по технической оснащенности. И являясь ближайшими соседями, было бы полезно заимствовать имеющийся опыт у Китая", - подчеркнул он.

Бактыгулов добавил, что прошедшая встреча открывает новые перспективы для сотрудничества.

"Это действительно знаковое мероприятие. Оно приурочено к одному из существенных событий в рамках предстоящего саммита ШОС и экспертного сотрудничества. Для университета и, я думаю, для журналистского сообщества это означает новый интереснейший этап", - заявил он.

По его словам, уже формируются конкретные направления взаимодействия.

"Сложилось сотрудничество с правительственными газетами в Кыргызстане, с научно-исследовательскими институтами и другими структурами. И с университетом это как раз та самая связь между наукой и медиа, а также связь между новым поколением журналистов, которые готовятся, и уже состоявшимися профессионалами", - отметил Бактыгулов.

Он подчеркнул, что подобные инициативы способствуют взаимному обогащению сторон.

"Это действительно направление деятельности, которое нас объединяет и взаимно обогащает - с точки зрения получения новых знаний, новой информации и понимания ближайших соседей", - сказал он.

Кроме того, важным элементом остается образовательный и культурный обмен.

"Наши граждане - студенты, преподаватели, исследователи - находясь на стажировке в центральном офисе в Пекине, представляют Кыргызстан, делятся знаниями о нашей стране и демонстрируют богатую культуру многонационального народа Кыргызстана своим коллегам", - отметил эксперт.

В завершение он подчеркнул значение гуманитарного сотрудничества.

"Это тот случай, когда принципы народной дипломатии будут эффективно работать на практике", - резюмировал Шерадил Бактыгулов.

Беседовала София Березовская