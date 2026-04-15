Министр Исаматова: С Китаем сейчас формируется глубокая модель партнерства

- Нина Ничипорова
Как говорил великий китайский мыслитель Конфуций, каждый имеет право на образование. Только просвещение и наука могут вывести народ на новую ступень развития, заложить фундамент для достижения великих целей. Развитие таких жизненно важных сфер, как наука и образование помогает реализовать масштабные совместные проекты. О сотрудничестве Кыргызстана и Китая в этих сферах, о совместных образовательных и научных проектах, а также о дальнейших планах по расширению взаимодействия двух стран рассказала в интервью VB.KG министр науки, высшего образования и инноваций Кыргызстана Гульзат Исаматова.

Гульзат Тыныбековна, как, на ваш взгляд, в целом развивается кыргызско-китайское образовательное сотрудничество?

- Сегодня кыргызско-китайское образовательное сотрудничество находится в фазе перехода от количественного роста к качественной трансформации. Если раньше оно носило преимущественно обменный характер, то сейчас формируется более глубокая модель партнерства, влияющая на подготовку кадров и структуру знаний. Истоки этого взаимодействия уходят в начало 1990-х годов, в период становления независимости Кыргызстана, и с тех пор оно последовательно углубляется. И нужно признать, что Китай стал одним из ключевых направлений академической мобильности: сегодня более двух с половиной тысяч кыргызстанских студентов обучаются в китайских вузах. Действуют государственные квоты и дополнительные стипендиальные программы, формируя устойчивую образовательную траекторию.

Параллельно в Кыргызстане сформирована институциональная база - сеть кыргызско-китайских образовательных структур на базе ведущих университетов страны. И, как я уже озвучивала ранее, образование для меня это - прежде всего инструмент, а не коллекция дипломов. Об этом, кстати, говорил в своих трудах и Конфуций. Если смотреть на это более широко, то сегодня образование становится ареной глобальной конкуренции за человеческий капитал. Для нас принципиально, чтобы международное сотрудничество не превращалось в канал утечки кадров, а работало на его возврат, закрепление и реализацию внутри страны. Долгосрочное партнерство, прежде всего, должно быть направлено на расширение возможностей и укрепление интеллектуального суверенитета Кыргызстана.

Реализуются ли какие-то программы взаимовыгодного сотрудничества университетов двух стран, интересные проекты, а также предлагаются ли новые формы обучения?

- Да, и считаю, что сегодня это уже не набор отдельных инициатив, а, можно сказать, целая система устойчивого взаимодействия между нашими странами, упор которой сделан прежде всего на содержание и практический результат. И речь здесь не только о языковой подготовке, но и о развитии образовательной и научной инфраструктуры, в которой создаются совместные факультеты, исследовательские центры и лаборатории, реализуются программы двойных дипломов и академической мобильности. К примеру, на базе Бишкекского государственного университета им. К. Карасаева и Кыргызского национального университета им. Ж. Баласагына действуют институты Конфуция и профильные исследовательские площадки. В Кыргызском государственном техническом университета им. И. Раззакова реализуются такие практико-ориентированные форматы, как "Мастерская Лу Бань", направленные прежде всего на подготовку инженерных кадров.

При этом ключевой акцент мы делаем на прикладной составляющей – подготовке специалистов под реальные задачи экономики, включая инфраструктурные проекты, энергетику и новые технологии. Такие форматы постепенно распространяются как на ведущие, так и на региональные вузы, что повышает их устойчивость и практическую отдачу.

В свое время вы возглавляли Институт Конфуция при БГУ. Какую роль эти институты играют в сфере образовательного и научного сотрудничества между Кыргызстаном и Китаем? Есть ли объективная необходимость в расширении сети таких институтов?

- Действительно, мне довелось возглавлять Институт Конфуция при Бишкекском государственном университете им. К. Карасаева, поэтому я хорошо понимаю их роль изнутри: это - прежде всего прикладной инструмент, который формирует языковую и культурную базу и тем самым открывает доступ к более сложным форматам академического и научного взаимодействия. При этом важно четко понимать их место в системе. Ведь такие институты, по сути, не подменяют национальную образовательную политику, а дополняют её, и их эффективность определяется тем, насколько они реально встроены в подготовку специалистов и поддерживают научное сотрудничество. Поэтому вопрос расширения должен рассматриваться не как самоцель, а через призму реальной потребности и практической отдачи для системы образования и развития страны.

Как известно, в нашей стране растет число высших учебных заведений, в которых изучается китайский язык в качестве первого или второго иностранного языка. Можно сказать, что в стране акцентируется внимание на подготовке кадров китаистов для расширения отношений с Китаем в разных сферах? Кстати, обучаются ли студенты Поднебесной в наших университетах и по каким специальностям?

- Рост интереса к изучению китайского языка в Кыргызстане – объективная тенденция, отражающая как расширение экономических и гуманитарных связей, так и изменение требований к современным специалистам. При этом важно не сводить этот процесс к подготовке узких китаистов. Ведь речь идет о формировании более широких компетенций, позволяющих работать в международной среде, понимать партнеров и выстраивать профессиональную коммуникацию. И в этом контексте китайский язык выступает одним из сильных инструментов.

Что касается обучения наших студентов, то процесс носит взаимный характер. Сегодня, как я уже сказала, в вузах КНР обучается более двух с половиной тысяч кыргызстанских студентов, а в университетах Кыргызстана – свыше полутора тысяч студентов из Китая, что формирует живую среду академического обмена. Мы поддерживаем эту динамику, но исходим из того, что подготовка кадров должна оставаться сбалансированной и в первую очередь отвечать задачам развития самой страны.

Расскажите о партнерстве наших университетов с китайскими вузами. Как вы оцениваете результаты их работы?

- Партнерство с китайскими университетами сегодня носит стратегический характер и постепенно выходит за рамки формальных соглашений. Если говорить о них, то среди наших партнеров такие ведущие вузы, как Пекинский университет, Университет Цинхуа, Шанхайский университет Цзяо Тун, Народный университет, Пекинский университет иностранных языков, Центральный университет национальностей, Юго-Восточный педагогический университет а также профильные и региональные университеты, включая Синьцзянский университет, Северо-Западный университет, Северо-Западный университет политических наук и права, Тяньцзиньский педагогический университет. На практике это выражается в развитии академической мобильности и совместных образовательных программ – прежде всего в виде форматов 2+2 и 1+1, которые позволяют студентам выстраивать гибкие траектории обучения, в том числе использовать возможности стипендиальных механизмов, поддерживающих обучение и языковую подготовку.

Все это говорит о том, что в оценочном плане речь идет не только об образовательном эффекте, но и о формировании взаимного понимания: соприкосновения культур, роста узнаваемости Кыргызстана. Поскольку через академические контакты лучше раскрывается потенциал страны.

Гульзат Тыныбековна, как обстоит дело с научно-технологическим сотрудничеством?

- Научно-технологическое сотрудничество сегодня выстраивается уже в институциональном формате и постепенно приобретает системный характер. В 2023 году между профильными министерствами Кыргызстана и Китайской Народной Республики была создана межправительственная комиссия, которая формирует и координирует повестку взаимодействия, включая запуск совместных исследований по приоритетным направлениям - от агротехнологий и транспорта до биомедицины, "зеленой" экономики и сейсмологии. По итогам последнего отбора подано 117 совместных проектов, из которых планируется поддержать наиболее проработанные с финансированием до 1,5 млн юаней на каждый. При этом участие открыто как для вузов, так и для научных институтов, включая структуры Национальной академии наук. Параллельно развивается линия подготовки исследовательских кадров: в рамках договоренностей, достигнутых в 2025 году, уже направлены на стажировки молодые ученые, отобранные под конкретные приоритеты, с четким требованием - по возвращении представить прикладные результаты.

Дополнительно задействуются многосторонние форматы, в том числе площадки Шанхайской организации сотрудничества, где создаются совместные центры по научно-техническим инновациям, высшему и профессиональному образованию, а также внедряются современные технологические решения, включая инструменты на базе искусственного интеллекта. В целом мы видим переход от эпизодических контактов к более структурированной модели сотрудничества, ориентированной на практический результат и технологическое развитие.

Проект "Мастерская Лу Бань" стал золотым мостом национального обмена и сотрудничества в области профессионального образования между Кыргызстаном и Китаем, поскольку способствует подготовке квалифицированных специалистов и укреплению образовательных связей между нашими странами. Есть ли перспективы дальнейшего расширения сотрудничества в области профессионального образования?

- На мой взгляд, "Мастерская Лу Бань" - это как раз тот случай, когда образование перестает быть теорией и начинает работать "руками". На базе Кыргызского государственного технического университета им. И. Раззакова фактически была создана среда, где студент не просто слушает лекции, а сразу погружается в реальные технологические процессы - от энергетики и машиностроения до элементов искусственного интеллекта. Здесь важно даже не количество лабораторий или оборудования, а сама логика обучения: через практику, через задачу, через решение конкретных инженерных кейсов. Именно такие форматы сегодня формируют специалистов, которые готовы к работе не "после диплома", а уже в процессе обучения. Перспективы у этого направления есть, и они очевидны, но расширять такие проекты нужно прежде всего ради качества, и там, где есть реальный запрос экономики и понятный результат на выходе.

Гульзат Тыныбековна, вы, насколько известно, владеете китайским языком. Где вы его изучали?

- Китайский язык я начала изучать еще в университете – на факультете востоковедения и международных отношений Бишкекского гуманитарного университета, где он был моим основным иностранным языком. Затем была языковая стажировка в Гуанчжоуском университете - уже с погружением в среду, когда язык начинает работать в реальной жизни. Позже – постдокторская научная стажировка в Пекинском университете. При этом я всегда считала, что знать язык в буквальном смысле недостаточно, важно понимать культуру, образ мышления и даже юмор народа, поскольку именно в этом сочетании можно говорить о его полноценном владении и уверенном применении в профессиональной среде.

В Китае говорят: "взаимное доверие – краеугольный камень дружбы". На каких принципах вы выстраиваете отношения со своими китайскими коллегами?

- Я бы сказала, что доверие в таких отношениях складывается не из слов, а из того, как мы работаем вместе. Это, прежде всего, уважение к договоренностям, внимательное отношение к деталям и понимание, что за каждым решением стоит конкретный результат. С китайскими коллегами диалог, как правило, очень прагматичный: меньше деклараций - больше конкретики. И это во многом совпадает с нашим подходом. Мы стараемся говорить открыто, но по делу, не затягивать решения и, главное - доводить начатое до конца. Когда есть такая рабочая культура, доверие формируется естественно, как следствие совместной работы, а не как отдельная цель.


