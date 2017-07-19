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Льготы за участие в боевых действиях. Куда деваются казенные миллионы?

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Аида Джумашева

В Кыргызстане согласно закону "О ветеранах войны, Вооруженных силах и тружениках тыла" от 8 мая 1996 года для участников боевых действий на территории других государств предусмотрены ряд льгот и денежные компенсации.

По данным Министерства труда и социального развития, всего в Кыргызстане 6 680 участников боевых действий в других странах, а также участников ЧС. В это число входят и воины-афганцы.

Денежная компенсация им начисляется в размере от 1 до 7 тысяч сомов. Так, участники ЧС 1986-1987 годов получают компенсацию в сумме 2,5 тыс. сомов, 1987-1988 годов - 1 тыс. сомов, инвалиды данной категории - 7 тыс. сомов. Размер компенсаций для граждан, воевавших в Афганистане, составляет 6 тыс. сомов.

Вместе с этим среди получающих денежные льготы отдельные лица получают небольшие, но все же ощутимые деньги незаконно.

15 июля в социальной сети Facebook генерал-полковник Абдыгул Чотбаев опубликовал интересную информацию. По его данным, далеко не все деньги из госказны тратятся на тех, кто действительно участвовал в боевых действиях и, рискуя своей жизнью, спасал других.

"Таковых, кто незаконно получает по 6000 сомов ежемесячно, в республике порядка 200 человек. На сегодняшний день каждый получил по 546 000 сомов. Плюс по 100 сомов добавка к пенсии в месяц, это еще 91000 сомов. (546000+91000×200=127 400 000)", - написал Чотбаев.

Он отметил, что на неоднократные обращения разобраться с ситуацией реакции не последовало.

Согласно документу, опубликованному генералом, глава правительства дал поручение создать межведомственную рабочую группу по проверке и установлению лиц, незаконно пользующихся льготами и получающих денежные компенсации из республиканского бюджета. Комиссии было поручено приступить к работе с 4 января текущего года.

"ВБ" решил разобраться в данной ситуации и выяснить, на самом ли деле 200 человек незаконно получают денежные средства из госказны.

По словам председателя межведомственной комиссии Саламата Абдылдаева, факты, указанные Чотбаевым в социальной сети, действительно имеют место быть. Однако рассказать подробности он отказался, ссылаясь на то, что в настоящий момент результатов проверки еще нет.

"Я пока не могу вам рассказать все подробности. Как только все полностью подтвердится, я вам смогу рассказать. Такие факты есть, но только после окончательных результатов мы сможем дать полную информацию. Проверка проходит во всех силовых структурах. Проверяют также и тех, кто на гражданке", - пояснил Абдылдаев.

Согласно документам, имеющимся в редакции, в списке Министерства внутренних дел значатся 138 участников военных действий в Афганистане и ликвидации последствий на Чернобыльской АЭС. Из этого числа как минимум четверо подпадают под подозрение в незаконном получении компенсации.

К примеру, на момент вывода войск из Афганистана – а это 1988-1989 гг. – капитану милиции Жумадилу Шерматову исполнилось 17-18 лет. И если гипотетически предположить, что Шерматов все же прибыл в Афганистан, то остальные трое совсем никак не могли оказаться в зоне боевых действий. Старшине Дамиру Сарбаеву в 1989 году исполнилось всего 12 лет, старшине Бакыту Нааматбекову – 15, а вот самому молодому – Мирлану Сабиржанову – было всего 9 лет. Каким образом они оказались в Афганистане, остается только гадать.

И если в милиции нашлось всего несколько таких человек, то в одной из войсковых частей Вооруженных сил на юге страны, по данным редакции, на сегодняшний день порядка 100 военнослужащих ничем не могут подтвердить свое нахождение в зоне боевых конфликтов. Среди незаконно получающих надбавки к пенсии и зарплате, как выяснилось, есть и действующие офицеры, и пенсионеры Вооруженных сил. В рядах последних имеется и несколько недобросовестных генералов.

Отметим, что редакция по итогам проверки опубликует список незаконно получающих деньги из государственной казны граждан.

URL: http://www.vb.kg/363426
Теги:
Афганистан, военная служба, пенсии
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