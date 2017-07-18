Сегодня: кто возглавит кабмин, экс-зятю Акаева дали 20 лет, будет жарко

Сооронбай Жээнбеков официально зарегистрирован кандидатом в президенты. Теперь до 10 сентября глава правительства должен уйти в отставку либо временно приостановить полномочия премьер-министра. Это решение должен принять баллотирующийся на пост руководителя Кыргызстана на свое усмотрение.

Эксперты считают, что никаких потрясений вследствие вынужденных перестановок быть не должно, кабинет министров, вероятнее всего, сохранится в нынешнем виде. Все ключевые фигуры останутся на занимаемых сейчас должностях. Исполнение обязанностей руководителя правительства на время избирательной кампании, по мнению политологов, будет возложено на первого вице-премьера Мухамметкалыя Абулгазиева.

"Ата Журт" выдвигает в президенты сразу двоих. На партийном съезде было принято решение, что за пост главы государства должны бороться сразу два претендента - Ахматбек Келдибеков и Камчыбек Ташиев. Обе кандидатуры одобрены на состоявшемся сегодня курултае. Непонятно, как эти политики будут делить электорат между собой.

Ситуация в "Ата Журте" очень запутанная. Мало того что бывший спикер парламента Келдибеков имеет непогашенную судимость. Теперь непонятно, как партия будет работать сразу с двумя выдвинутыми кандидатами. Есть предположение, что они оба снимутся с гонки и поддержат того, у кого будут самые предпочтительные шансы на победу в выборах. И, скорее всего, произойдет это незадолго до дня голосования.

Вот такие шахматные партии разыгрываются уже сейчас.

Экс-зятю Акаева дали 20 лет тюрьмы. Бывший родственник первого президента Кыргызстана Адиль Тойгонбаев заочно приговорен к длительному сроку заключения с конфискацией имущества. Он признан виновным в махинациях, связанных с международным аэропортом "Манас". Ущерб, причиненный воздушной гавани, оценивается почти в 700 тысяч сомов.

Напомним, что Адиль Тойгонбаев после революции 2005 года был объявлен в международный розыск. Его несколько раз задерживали по запросу властей Кыргызстана, однако добиться экстрадиции подозреваемого в крупных аферах так и не удалось. Тойгонбаев является гражданином Казахстана и бывшим мужем старшей дочери беглого президента Аскара Акаева.

Спи спокойно. Кыргызстанцам напомнили о сроках уплаты налога на транспорт. Сроки истекают 1 сентября. В случае просрочки владельцам автомобилей грозит штраф в размере двух тысяч сомов. Размер налога зависит от года выпуска машины и объема двигателя. В среднем на авто с двигателем менее 3 тысяч кубических сантиметров сумма составляет немногим более тысячи сомов.

В ГНС напоминают, что с целью выявления неплательщиков будут проводиться рейды совместно с представителями патрульной милиции. После внесения налога необходимо получить специальный бесплатный стикер, который клеится на лобовое стекло автомашины. К слову, в прошлом году с выдачей наклеек были серьезные проблемы

Отключили свет. Более четырех тысяч абонентов остались без электроэнергии. Санкции к ним были применены за долги. Данные были получены в автоматическом режиме от "умных" счетчиков. Только в Бишкеке были обесточены почти 2,5 тысячи потребителей. Подача электричества им будет возобновлена только после полного погашения задолженности.

В "Северэлектро" подчеркивают, что система онлайн-платежей работает бесперебойно. При внесении денег через терминалы система получает сигнал, и электроснабжение восстанавливается в режиме реального времени. Энергетики призывают население своевременно платить за свет, чтобы не приходилось прибегать к крайним мерам.

Жарко и без осадков. Кыргызгидромет распространил прогноз погоды на ближайшие три дня. До конца недели на территории республики будет малооблачно, а температура воздуха день ото дня будет только расти. В пятницу в Бишкеке ожидается уже +35, и дождей в обозримой перспективе не предвидится.

Тем не менее такого испепеляющего зноя, как в начале июля, в Кыргызстане уже не будет. По прогнозам синоптиков, столбики термометров будут держаться в пределах климатической нормы. Днем температура воздуха будет подниматься до +30... +33 градусов, по ночам будет прохладнее – немногим более +20.