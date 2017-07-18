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Сегодня: кто возглавит кабмин, экс-зятю Акаева дали 20 лет, будет жарко

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Эркин Суротчуев

Сооронбай Жээнбеков официально зарегистрирован кандидатом в президенты. Теперь до 10 сентября глава правительства должен уйти в отставку либо временно приостановить полномочия премьер-министра. Это решение должен принять баллотирующийся на пост руководителя Кыргызстана на свое усмотрение.

Эксперты считают, что никаких потрясений вследствие вынужденных перестановок быть не должно, кабинет министров, вероятнее всего, сохранится в нынешнем виде. Все ключевые фигуры останутся на занимаемых сейчас должностях. Исполнение обязанностей руководителя правительства на время избирательной кампании, по мнению политологов, будет возложено на первого вице-премьера Мухамметкалыя Абулгазиева.

"Ата Журт" выдвигает в президенты сразу двоих. На партийном съезде было принято решение, что за пост главы государства должны бороться сразу два претендента - Ахматбек Келдибеков и Камчыбек Ташиев. Обе кандидатуры одобрены на состоявшемся сегодня курултае. Непонятно, как эти политики будут делить электорат между собой.

Ситуация в "Ата Журте" очень запутанная. Мало того что бывший спикер парламента Келдибеков имеет непогашенную судимость. Теперь непонятно, как партия будет работать сразу с двумя выдвинутыми кандидатами. Есть предположение, что они оба снимутся с гонки и поддержат того, у кого будут самые предпочтительные шансы на победу в выборах. И, скорее всего, произойдет это незадолго до дня голосования.

Вот такие шахматные партии разыгрываются уже сейчас.

Экс-зятю Акаева дали 20 лет тюрьмы. Бывший родственник первого президента Кыргызстана Адиль Тойгонбаев заочно приговорен к длительному сроку заключения с конфискацией имущества. Он признан виновным в махинациях, связанных с международным аэропортом "Манас". Ущерб, причиненный воздушной гавани, оценивается почти в 700 тысяч сомов.

Напомним, что Адиль Тойгонбаев после революции 2005 года был объявлен в международный розыск. Его несколько раз задерживали по запросу властей Кыргызстана, однако добиться экстрадиции подозреваемого в крупных аферах так и не удалось. Тойгонбаев является гражданином Казахстана и бывшим мужем старшей дочери беглого президента Аскара Акаева.

Спи спокойно. Кыргызстанцам напомнили о сроках уплаты налога на транспорт. Сроки истекают 1 сентября. В случае просрочки владельцам автомобилей грозит штраф в размере двух тысяч сомов. Размер налога зависит от года выпуска машины и объема двигателя. В среднем на авто с двигателем менее 3 тысяч кубических сантиметров сумма составляет немногим более тысячи сомов.

В ГНС напоминают, что с целью выявления неплательщиков будут проводиться рейды совместно с представителями патрульной милиции. После внесения налога необходимо получить специальный бесплатный стикер, который клеится на лобовое стекло автомашины. К слову, в прошлом году с выдачей наклеек были серьезные проблемы

Отключили свет. Более четырех тысяч абонентов остались без электроэнергии. Санкции к ним были применены за долги. Данные были получены в автоматическом режиме от "умных" счетчиков. Только в Бишкеке были обесточены почти 2,5 тысячи потребителей. Подача электричества им будет возобновлена только после полного погашения задолженности.

В "Северэлектро" подчеркивают, что система онлайн-платежей работает бесперебойно. При внесении денег через терминалы система получает сигнал, и электроснабжение восстанавливается в режиме реального времени. Энергетики призывают население своевременно платить за свет, чтобы не приходилось прибегать к крайним мерам.

Жарко и без осадков. Кыргызгидромет распространил прогноз погоды на ближайшие три дня. До конца недели на территории республики будет малооблачно, а температура воздуха день ото дня будет только расти. В пятницу в Бишкеке ожидается уже +35, и дождей в обозримой перспективе не предвидится.

Тем не менее такого испепеляющего зноя, как в начале июля, в Кыргызстане уже не будет. По прогнозам синоптиков, столбики термометров будут держаться в пределах климатической нормы. Днем температура воздуха будет подниматься до +30... +33 градусов, по ночам будет прохладнее – немногим более +20.

URL: http://www.vb.kg/363459
Теги:
Аскар Акаев, Сооронбай Жээнбеков, Ата-Журт, выборы, долг, коррупция, налоги, отключение электроэнергии, партии, погода, правительство, президент, суд, Кыргызстан
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Комментарии
Алинур Молдокматов
18.07.2017, 18:11
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В Кыргызстане за 26 лет независимости сменилось 28 премьер-министров. За эти годы каких только типажей в этом кресле не побывало! У каждого из них была своя запоминающаяся пиар-фишка: кто-то запечатлелся в памяти яркими галстуками, кто-то имиджем “железного генерала”, кто-то бесконечным мельканием на экранах в спецовке и строительной каске, кто-то огромным кортежем из правительственных авто даже на незначительных мероприятиях. Почему же на фоне всей этой кавалькады премьеров мы не можем идентифицировать нынешнего, Сооронбая Жээнбекова, по какой-то яркой характеристике? Может быть, потому, что человек на своем месте просто работает, ежедневно перелопачивает всю эту рутину из проблем, проектов, переговоров? И, конечно же, на фоне других глав правительств, которые не слезали с экранов телевизоров и страниц социальных сетей, кажется, что он недостаточно активен.

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