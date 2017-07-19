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На штаб Темира Сариева напали

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Кирилл Степанюк

Сегодня ночью в Араванском районе Ошской области от рук неизвестных пострадал штаб кандидата в президенты Темира Сариева. Хулиганы сорвали баннеры, которыми было оформлено здание, и пытались проникнуть внутрь помещения.

"Злоумышленники сорвали оформление штаба, была попытка проникновения в штаб. Там находилась техника, где была важная информация, в том числе и база сторонников Темира Сариева с адресами и телефонами сотрудников", - сообщили "ВБ" в центральном штабе партии.

"Штаб партии Араванского района официально обратился в ОВД. Факт порчи имущества зафиксирован оперативными сотрудниками. На месте происшествия побывала оперативно-следственная группа во главе с начальником РОВД Женишбеком Абитовым. В штабе Сариева потребовали от местных властей соблюдения законности, а также призывали все заинтересованные стороны к проведению честных и прозрачных выборов на конкурентной основе без использования грязных технологий и запугивания", - говорится в официальном сообщении избирательного штаба Темира Сариева.

URL: http://www.vb.kg/363487
Теги:
выборы, президент, Кыргызстан, Темир Сариев
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Комментарии
Тимур Байменов
19.07.2017, 12:30
Карма: -11
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 72
Минусов: 83
Комментариев: 87

Кому он нужен? Этот пиараст просто снова пиарасится. Дайте ему должность, а то запарил, везде он, аж в глазах уже рябит...

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