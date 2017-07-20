В отношении милиционеров, избивших парня у кафе "Оливье", дело прекращено

Резонансное дело в отношении сотрудников милиции, подравшихся возле кафе "Оливье", прекращено 23 июня.

Напомним, в феврале 2017 года в социальных сетях появилось видео, на котором зафиксирована драка с участием сотрудников правоохранительных органов – Эркина Иманалиева и Алтынбека Абдраева.

Тогда кадры с камеры видеонаблюдения запечатлели, как один из милиционеров напал на молодого человека, который шел мимо кафе.

Резонансным делом занялись правоохранительные органы.

Спустя время уголовное дело по статье 234 УК КР было окончено производством и направлено в прокуратуру.

Затем от пострадавшего поступило встречное заявление, в котором он отказался от поддержания обвинения. В итоге 23 июня Ленинским районным судом г. Бишкек было вынесено решение о прекращении уголовного дела в связи с поступившим в суд встречным заявлением от пострадавшего.