Суд по делу Саляновой отложили из-за болезни адвоката

Сегодня, 21 июля, в Ленинском районном суде Бишкека должно было продолжиться судебное разбирательство по делу экс-генпрокурора Кыргызстана Аиды Саляновой.

Однако процесс не состоялся в связи с отсутствием адвоката подсудимой Чынары Джакупбековой. По данным стороны защиты, адвокат заболела, поэтому не смогла явиться на процесс.

Следующее заседание назначено на 24 июля.

Напомним, что Салянова обвиняется в незаконном возобновлении лицензии Алексею Елисееву, приближенному сына беглого президента Курманбека Бакиева Максима.