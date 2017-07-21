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Суд по делу Саляновой отложили из-за болезни адвоката

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Аида Джумашева

Сегодня, 21 июля, в Ленинском районном суде Бишкека должно было продолжиться судебное разбирательство по делу экс-генпрокурора Кыргызстана Аиды Саляновой.

Однако процесс не состоялся в связи с отсутствием адвоката подсудимой Чынары Джакупбековой. По данным стороны защиты, адвокат заболела, поэтому не смогла явиться на процесс.

Следующее заседание назначено на 24 июля.

Напомним, что Салянова обвиняется в незаконном возобновлении лицензии Алексею Елисееву, приближенному сына беглого президента Курманбека Бакиева Максима.

URL: http://www.vb.kg/363615
Теги:
Аида Салянова, суд
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Комментарии
суд
21.07.2017, 10:55

Пятница, на Иссык-Куль рванули. У Саляновой подписки взята?

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Дениза Токоева
21.07.2017, 11:40
Карма: -43
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 60
Минусов: 103
Комментариев: 86

Начались затяжные процессы. Будут тянуть, пока судья не скажет, что запарили, а ну ка идите домой. Салянова оборотень в погонах и она должна быть наказана. Салянка, скажи мужу спасибо!

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