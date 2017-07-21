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Трое борцов-вольников Кыргызстана отправились на турнир в Румынию

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Гулиза Авазова

Команда Кыргызстана по вольной борьбе примет участие в международном турнире Ion Cornianu & Ladislau Simon, который пройдет 22–23 июля в городе Бухарест (Румыния).

Как сообщили в дирекции по олимпийским видам спорта, медали в рамках турнира будут разыгрываться по трем видам борьбы – вольной, греко-римской и женской. Однако Кыргызстан представят всего трое борцов.

В составе команды выступят бронзовый призер чемпионата мира и Азиатских игр-2014 Эламан Догдурбек уулу (в категории до 70 кг), Улукбек Жолдошбеков (до 57 кг) и Бактияр Карагул уулу (до 86 кг).

Борцов сопровождает старший тренер сборной по вольной борьбе Суймонкул Таабалды уулу. На поездку команды дирекция по олимпийским видам спорта выделила 356 тыс. сомов.

URL: http://www.vb.kg/363633
Теги:
вольная борьба, турнир
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