Кыргызский фильм выиграл сразу три приза на кинофестивале в ЮАР

Фильм "Завещание отца" выиграл сразу три приза на международном кинофестивале в Дурбане в Южно-Африканской Республике. Об этом рассказали в Фонде развития кинематографа.

С 13 по 23 июля в Дурбане проходил международный кинофестиваль. Гран-при в конкурсе "За лучший фильм" был присужден кыргызской картине "Завещание отца". Приз за лучшую режиссуру присужден Бакыту Мукулу и Дастану Жапар уулу, постановщикам картины "Завещание отца". Приз за лучшую операторскую работу присужден Акжолу Бекболотову, оператору-постановщику картины.

Ранее фильм "Завещание отца" уже получил главный приз "Золотой зенит" на международном кинофестивале в Монреале (Канада) и несколько других наград в международных кинофестивалях. Он вошел в лонг-лист кинопремии "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке", но не смог попасть в шорт-лист.

Картина "Завещание отца" рассказывает о молодом человеке Азате, который привозит в Кыргызстан тело и завещание отца. Тот в период развала СССР занял много денег и сбежал в США, но всегда хотел быть похороненным на земле предков. Расплатившись с долгами родителя, Азат встречается с друзьями и становится свидетелем разных жизненных ситуаций. Он заново открывает для себя свою малую родину.