Жениш Разаков поручил тщательно расследовать ДТП, где погибли 8 человек

Вице-премьер-министр Жениш Разаков 20 июля провел экстренное заседание Комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при ПКР. Об этом сообщает пресс-служба правительства КР.

На заседании были обсуждены меры, принимаемые государственными органами по обеспечению дорожной безопасности по итогам 6 месяцев этого года, и ход реализации Плана мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения в КР на 2015-2017 годы.

Кроме того, было обсуждено дорожно-транспортное происшествие, произошедшее 20 июля с участием трех автомашин на 465-м километре автодороги Бишкек – Ош, в результате которого погибли 8 человек.

Заместитель начальника ГУПМ МВД КР Ыманалы Саркулов сообщил, что в 06.30 водитель автомашины "Хонда-Степвагон", занимающийся частным извозом, двигаясь по направлению из города Бишкек в город Ош, во время обгона автомашины "Хонда-Одиссей" выехал на встречную полосу и совершил лобовое столкновение с грузовой автомашиной марки "Ман". В результате трагедии все 8 пассажиров автомашины "Хонда-Степвагон" погибли на месте, водитель находится в тяжелом состоянии. Пассажиры остальных машин получили незначительные телесные повреждения.

Разаков выразил соболезнование родным и близким погибших и поручил МВД провести тщательное расследование автокатастрофы, в том числе и по проверке наличия добровольного патента на частный извоз, медицинскому освидетельствованию водителей на наличие в крови алкоголя, состоянию дорожного полотна и т.д.

Вице-премер отметил, что на последнем заседании Совета безопасности КР президент Алмазбек Атамбаев особо акцентировал внимание на надлежащем обеспечении дорожной безопасности в стране.

Разаков подчеркнул важность проведения наряду с проверкой технического состояния автомобильных транспортных средств медицинского обследования физического состояния водителей, занимающихся частным извозом, во избежание возможных автомобильных трагедий.

В этой связи МВД и Минтрансдору поручено внести предложения по упорядочению перевозок пассажиров частными такси по маршруту Бишкек – Ош.

Кроме того, поручено усилить проведение комплексных рейдовых мероприятий на автодорогах страны и контроль за деятельностью пассажирского автотранспорта.

Министерству здравоохранения и МЧС поручено обеспечить оперативный выезд бригад скорой помощи к местам дорожно-транспортных происшествий в целях оказания пострадавшим первой доврачебной помощи.