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Ташиев и Кельдибеков участвуют в выборах в президенты КР. Заявления в ЦИКе

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Руслан Изреков

В ЦИК с заявлениями на должность президента обратились Камчыбек Ташиев и Ахматбек Кельдибеков. Об этом сообщили в Центризбиркоме.

Напомним, на внеочередном cъезде партии "Ата-Журт" от 18 июля экс-спикер парламента КР и бывший депутат ЖК КР были выдвинуты в качестве кандидатов на пост главы государства.

Отмеитм, ЦИК начала регистрацию кандидатов 15 июня. На сегодняшний день в Центризбирком поступили заявления о регистрации в качестве кандидатов от 32 человек. В качестве самовыдвиженцев заявки подали Токтобубу Таласбаева, Дамира Токтосунова, Анвар Сартаев, Кубан Чороев, Замира Муратбекова, Санжарбек Энназаров, Сагынбек Абдрахманов, Омурбек Бабанов, Назарбек Нышанов, Рита Карасартова, Арстанбек Абдылдаев, Бакыт Дегенбаев, Сайнидин Султанидинов, Камилла Шаршекеева, Турсунбай Бакир уулу, Таалатбек Масадыков, Мукар Чолпонбаев, Игорь Трофимов, Куттубек Бешбаков, Максатбек Жумабеков, Улукбек Кочкоров, Руслан Джунусов и Нусрет Муса-Оглы Мамедов, Шерикул уулу Мирлан, Арстанбек Малиев, Азимбек Бекназаров. Также заявил о намерении участвовать на выборах Исхак Масалиев .

Кандидатуры Турсунбека Акуна, Темира Сариева, Адахана Мадумарова, Сооронбая Жээнбекова, Бакыта Торобаева, Камчыбека Ташиева и Ахматбека Кельдибекова представили их партии.

Предвыборная кампания начнется 10 сентября и завершится 14 октября, за сутки до начала голосования. Президентские выборы состоятся 15 октября.

URL: http://www.vb.kg/363682
Теги:
выборы, ЦИК
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