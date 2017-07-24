Как Николас Кейдж Казахстан покорял и стал интернет-мемом

Голливудский актер Николас Кейдж посетил Казахстан, принял участие в кинофестивале и встретился с молодыми актерами. Но никто бы и не заметил визита обладателя "Оскара" в республику, если бы не фотография Кейджа в казахском национальном костюме.

На лице актера отразилось легкое удивление, что вызвало мгновенную реакцию пользователей социальных сетей. Развлекательные и увеселяющие порталы мигом выпустили порцию фотожаб с фотографией знаменитости.

Первоначальный кадр был сделан на кинофестивале "Евразия", где Николас Кейдж в национальном костюме сфотографировался с народной артисткой Казахстана Айман Мусаходжаевой.

Именно после этой фотографии паблики в социальных сетях начали публикации фотожаб, на которых Кейдж встретился с "немым свидетелем" и другими знаменитостями.

По версии некоторых пользователей, актер, облачившись в национальный казахский костюм, совершил квантовый скачок и отправился в прошлое.

Кроме того, не теряя времени, Кейдж успел и "подшабашить" на детском утреннике.

Но нашлись умельцы, которые заставили актера улыбнуться.