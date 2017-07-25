Казахстан проведет чемпионат мира по кок-бору. Кыргызстан готовится

В Казахстане пройдет чемпионат мира по кок-бору в рамках международной специализированной выставки "ЭКСПО 2017". Игры пройдут с 20 по 28 августа на ипподроме "Казанат" в Астане (Казахстан).

Как сообщает Дирекция по национальным видам спорта, в настоящее время сформирована сборная Кыргызстана, которая провела первый этап подготовки в г. Чолпон-Ате Иссык-Кульской области. Второй этап подготовки стартует завтра, 26 июля, и продлиться до 4 августа.

На подготовку команды дирекция выделила 1 млн 86 тыс. сомов. В состав сборной вошли 12 игроков.

Состав сборной:

Жолдошбек Орозбаев – на лошади по кличке Арбат Тынчтык Кабылбеков – на Торпедо Карыпбек Эшиев – на Эрке-Тору Бактияр Жабагиев – на Шумкаре Урмат Раушан уулу – на Ахилесе Сейтбек Анарбек уулу – на Алтын Казе Кубаныч Султан уулу – на Атамане Рустам Тыналиев – на Комбате Манас Ниязов – на Бойка Таштемир Замирбек уулу – на Алае Нурманбет Койчукеев – на Тумане Аскат Батырбек уулу – на Токмоке

Как сообщается, чемпионат проводится в целях укрепления дружеских отношений между народами стран, в которых есть игра кок-борү. Однако когда в последний раз в Казахстане проводился чемпионат Азии, в котором основными претендентами на чемпионство выступили хозяева турнира и сборная Кыргызстана, у последних было много возмущений по поводу несправедливого судейства. Тогда казахстанцы взяли золото, обыграв Кыргызстан со счетом 4:2.

Затем спустя три года в финальном матче Вторых Всемирных игр кочевников в прошлом году кыргызстанцы разгромили сборную Казахстана со счетом 15:3. А на первые Игры казахстанцы, подав заявку, так и не приехали.