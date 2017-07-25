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Казахстан проведет чемпионат мира по кок-бору. Кыргызстан готовится

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Гулиза Авазова

В Казахстане пройдет чемпионат мира по кок-бору в рамках международной специализированной выставки "ЭКСПО 2017". Игры пройдут с 20 по 28 августа на ипподроме "Казанат" в Астане (Казахстан).

Как сообщает Дирекция по национальным видам спорта, в настоящее время сформирована сборная Кыргызстана, которая провела первый этап подготовки в г. Чолпон-Ате Иссык-Кульской области. Второй этап подготовки стартует завтра, 26 июля, и продлиться до 4 августа.

На подготовку команды дирекция выделила 1 млн 86 тыс. сомов. В состав сборной вошли 12 игроков.

Состав сборной:

  1. Жолдошбек Орозбаев – на лошади по кличке Арбат
  2. Тынчтык Кабылбеков – на Торпедо
  3. Карыпбек Эшиев – на Эрке-Тору
  4. Бактияр Жабагиев – на Шумкаре
  5. Урмат Раушан уулу – на Ахилесе
  6. Сейтбек Анарбек уулу – на Алтын Казе
  7. Кубаныч Султан уулу – на Атамане
  8. Рустам Тыналиев – на Комбате
  9. Манас Ниязов – на Бойка
  10. Таштемир Замирбек уулу – на Алае
  11. Нурманбет Койчукеев – на Тумане
  12. Аскат Батырбек уулу – на Токмоке

Как сообщается, чемпионат проводится в целях укрепления дружеских отношений между народами стран, в которых есть игра кок-борү. Однако когда в последний раз в Казахстане проводился чемпионат Азии, в котором основными претендентами на чемпионство выступили хозяева турнира и сборная Кыргызстана, у последних было много возмущений по поводу несправедливого судейства. Тогда казахстанцы взяли золото, обыграв Кыргызстан со счетом 4:2.

Затем спустя три года в финальном матче Вторых Всемирных игр кочевников в прошлом году кыргызстанцы разгромили сборную Казахстана со счетом 15:3. А на первые Игры казахстанцы, подав заявку, так и не приехали.

URL: http://www.vb.kg/363805
Теги:
кок-бору, чемпионат, чемпионат мира
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