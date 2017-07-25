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Опрос: День памяти Высоцкого. Помнят ли бишкекчане песни великого барда?

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Кирилл Степанюк

Сегодня исполнилось 37 лет со дня смерти Владимира Семеновича Высоцкого. Поэт, актёр и исполнитель авторских песен был известен и любим в каждой советской семье. Виниловые пластинки с его записями являлись предметом особой гордости тех, кто сумел их достать во время тотального дефицита.

Высоцкий высмеивал пороки общества и государства, поэтому советская власть его откровенно побаивалась. И тем не менее Высоцкий добился народной любви и признания. Критики считают его главной театральной работой роль "Гамлета", любителям кино он запомнился как капитан Жеглов из фильма "Место встречи изменить нельзя", но все-таки главное наследие, которое оставил после себя Владимир Высоцкий, - это его песни.

Помнят ли великого поэта и музыканта в Бишкеке?

URL: http://www.vb.kg/363822
Теги:
искусство, опрос, культура
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