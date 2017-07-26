Знаешь ли ты, бизнесмен? 12 августа вступают в силу 18 техрегламентов ЕАЭС

"Необходимо на простом языке разъяснить бизнесменам о 18 технических регламентах ЕАЭС, вступающих в силу 12 августа 2017 года", - заявил премьер-министр Сооронбай Жээнбеков сегодня, 26 июля, на рабочем совещании по вопросу текущей реализации указанных регламентов.

Глава правительства еще раз напомнил, что, вступая в Союз, Кыргызстан взял на себя ряд обязательств, в том числе и по техническому регулированию. Практическая реализация техрегламентов - один из важных вопросов на сегодня, подчеркнул премьер-министр.

На сегодня уже проведены работы по реализации отсылочных норм техрегламентов ЕАЭС. По 92 отсылочным нормам из 97 завершена адаптация национального законодательства. По остальным ведется разработка соответствующих нормативно-правовых актов.

На заседании было отмечено, что отечественные экспортеры, поставляющие продукцию на рынки ЕАЭС, уже работают в соответствии с требованиями техрегламентов Союза. Поэтому они не почувствуют никаких неудобств при их внедрении. Также предпринимателям предоставлен "переходный период" - сертификаты соответствия на продукцию, выданные до 12 августа 2017 г. будут действовать еще два года, - до 12 августа 2019 г.

Представители бизнес-ассоциаций страны выразили признательность госорганам, принимавшим участие в этом процессе. Они отметили плодотворную совместную работу в данном направлении.

Жээнбеков поручил ускорить внедрение вступающих в силу технических регламентов ЕАЭС и адаптацию к ним законодательства Кыргызстана. Кроме того, поручено продолжить широкую информационную кампанию среди представителей бизнес-кругов и экспортеров.

На сегодня 33 испытательные лаборатории и 11 органов по сертификации включены в Единый реестр ЕАЭС. Проводится модернизация всей лабораторной инфраструктуры Кыргызстана. С 29 мая текущего года начаты ремонтные работы в Ошском центре испытаний, сертификации и метрологии. После модернизации испытательной базы будут полностью покрыты технические регламенты на пищевую и продукцию легкой промышленности, детские товары и игрушки.

Ветеринарные лаборатории городов Бишкек и Ош получили современное оборудование на сумму более 2 млн долларов США. Кроме того, из госбюджета выделено порядка 54 млн сомов на строительство и модернизацию ветеринарных и фитосанитарных лабораторий.

Уже 28 компаний Кыргызстана включены в реестр предприятий, которые могут осуществлять поставки товаров на территорию государств ЕАЭС. Подана заявка на дополнительное включение еще 7 отечественных предприятий.

Отметим, для оперативного решения вопросов внедрения технических регламентов сформирован штаб с участием заместителей руководителей министерств и ведомств страны. Он работает на базе Министерства экономики.