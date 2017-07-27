Не стоит перелезать ограждение, переходя госграницу, все равно поймают

Сегодня, 27 июля, пограничники контрольно-пропускного пункта "Чон-Капка-автодорожный" задержали кыргызстанца за попытку нарушения государственной границы. Об этом сообщает пресс-служба ГПС КР.

По ее данным, гражданин Кыргызстана К.Р., 1981 года рождения, решил пересечь кыргызско-казахстанскую государственную границу в обход пункта пропуска, пытаясь перепрыгнуть через ограждение. При задержании у нарушителя отсутствовали документы, удостоверяющие его личность.

После оформления соответствующих документов, задержанный был передан сотрудникам территориального управления ГКНБ КР.