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Не стоит перелезать ограждение, переходя госграницу, все равно поймают

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ВБ

Сегодня, 27 июля, пограничники контрольно-пропускного пункта "Чон-Капка-автодорожный" задержали кыргызстанца за попытку нарушения государственной границы. Об этом сообщает пресс-служба ГПС КР.

По ее данным, гражданин Кыргызстана К.Р., 1981 года рождения, решил пересечь кыргызско-казахстанскую государственную границу в обход пункта пропуска, пытаясь перепрыгнуть через ограждение. При задержании у нарушителя отсутствовали документы, удостоверяющие его личность.

После оформления соответствующих документов, задержанный был передан сотрудникам территориального управления ГКНБ КР.

URL: http://www.vb.kg/363904
Теги:
граница, нарушения, Погранслужба
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